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Красноярск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Мостовой: "Спартак" обязан проходить ПАОК
Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился своим мнением накануне ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - ПАОК.
"Я был убежден и до первого матча, и после него, что "Спартак" обязан проходить ПАОК. Раз забили два на выезде, то почему бы не забить два дома? Тем более я увидел, что ПАОК в обороне - очень пожарная команда.
К тому же на домашнем стадионе "Спартака" болельщики придадут сил игрокам. Уверен, что дальше пройдет "Спартак," - сказал Мостовой.
Спорт-Экспресс
"Я был убежден и до первого матча, и после него, что "Спартак" обязан проходить ПАОК. Раз забили два на выезде, то почему бы не забить два дома? Тем более я увидел, что ПАОК в обороне - очень пожарная команда.
К тому же на домашнем стадионе "Спартака" болельщики придадут сил игрокам. Уверен, что дальше пройдет "Спартак," - сказал Мостовой.
Спорт-Экспресс
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