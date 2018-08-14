Мостовой: "Спартак" обязан проходить ПАОК

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился своим мнением накануне ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - ПАОК."Я был убежден и до первого матча, и после него, что "Спартак" обязан проходить ПАОК. Раз забили два на выезде, то почему бы не забить два дома? Тем более я увидел, что ПАОК в обороне - очень пожарная команда.К тому же на домашнем стадионе "Спартака" болельщики придадут сил игрокам. Уверен, что дальше пройдет "Спартак," - сказал Мостовой.