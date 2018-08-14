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Мостовой: "Спартак" обязан проходить ПАОК

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился своим мнением накануне ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - ПАОК.

"Я был убежден и до первого матча, и после него, что "Спартак" обязан проходить ПАОК. Раз забили два на выезде, то почему бы не забить два дома? Тем более я увидел, что ПАОК в обороне - очень пожарная команда.

К тому же на домашнем стадионе "Спартака" болельщики придадут сил игрокам. Уверен, что дальше пройдет "Спартак," - сказал Мостовой.

Спорт-Экспресс
Теги: ПАОК Спартак Мостовой
Сегодня, 12:55
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5
(3)
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все твердят обязан, обязан. А с чего Саша? Какие к этому предпосылки? Победы натужные над Оренбургом и Анжи? Игры то нет КАК ТАКОВОЙ, так эпизодами, да и только если соперник позволяет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Бывший российский футболист Александр Мостовой

А сейчас он чей ??


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 13:11) #
  • -1
  •  (9)

Главное, чтобы стадион сегодня превратился в легендарный "Колизей" (знаменитую арену боев гладиаторов),
а зрители держали большой палец ВНИЗ - поражение ПАУКу!!!
И чтобы на арене обязательно появился и свой боец-Спартак! Спартак в команде "Спартак" - это тот футболист, кто решит исход матча забитым мячом, мячами ( нужно вводить в команде такую традицию!).
Вангую, что Спартаком данного матча станет - сам капитан Денис Глушаков! Ему спец.приз - миниатюрную статуэтку Спартака!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:09) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Судья - вот всему голова-- кто его зарядит,тот и выигрывает...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:00) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
обязаны были и оренбург уверенно обыгоывать,и зверьков.и с лохомотами 3 очка брать.однако вышло как вышло.тч тут 50 на 50


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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