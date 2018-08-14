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Сергей Кирьяков: не понимаю "Зенит" - зачем куда-то продавать Дзюбу?

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возможный уход Артема Дзюбы из "Зенита".

"Не понимаю "Зенит". Зачем куда-то продавать Дзюбу? Найти сейчас нападающего такого уровня непросто. Артём очень хорошо себя проявил и на клубном уровне, и в национальной команде. Нет сейчас таких нападающих, он – лучший!

Есть, конечно, Кокорин, но нужно ждать, когда он наберёт кондиции. Да и он нападающий другого плана, Дзюба больше навязывает игру, идёт в атаку, он мощный", - сказал Кирьяков.

Национальная служба новостей
Теги: Зенит Дзюба Кирьяков
Сегодня, 13:15
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№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здравомыслящий тренер всегда рад будет избавится от непредсказуемого подопечного, играющего по настроению. Да и с головой и языком у игрочишки явные проблемы.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:23) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Что тут непонятного-Дзюба сам хочет поиграть в Англии. Кирьяков как будто с луны свалился-зачем сам в Германию уезжал? Играл бы в "Динаио" если такой умный до пенсии.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:43) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А что у "Газпрома" деньги кончились? В этом необходимость продажи Дзюбы?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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