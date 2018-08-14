Суд отклонил иск "Динамо" по Ташаеву

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", которое требовало признать недействительным пункт об отступных в контракте полузащитника Александра Ташаева, перешедшего в "Спартак".В иске, ответчиками по которому являются Ташаев и АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва", ВФСО "Динамо" требовало признать недействительным один из пунктов трудового договора Ташаева от 29 декабря 2017 года, который гласит: "В случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к футболисту не применяются. В случае осуществления указанной выплаты (компенсации) в пользу клуба клуб утрачивает право на получение любых иных выплат (компенсаций), в том числе компенсации за подготовку футболиста".Как пояснил в суде представитель ВФСО, предусмотренная контрактом сумма "самовыкупа" составляла 1,5 миллиона евро в случае перехода игрока в клуб РПЛ и 300 тысяч евро при переходе в клуб ФНЛ. С учетом внесения в контракт оспариваемого пункта "Динамо" лишилась компенсации за подготовку футболиста в размере 2 миллиона евро, а также возможных выплат за последующий переход игрока в другой клуб, отметил представитель истца.