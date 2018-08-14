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Суд отклонил иск "Динамо" по Ташаеву

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", которое требовало признать недействительным пункт об отступных в контракте полузащитника Александра Ташаева, перешедшего в "Спартак".

В иске, ответчиками по которому являются Ташаев и АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва", ВФСО "Динамо" требовало признать недействительным один из пунктов трудового договора Ташаева от 29 декабря 2017 года, который гласит: "В случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к футболисту не применяются. В случае осуществления указанной выплаты (компенсации) в пользу клуба клуб утрачивает право на получение любых иных выплат (компенсаций), в том числе компенсации за подготовку футболиста".

Как пояснил в суде представитель ВФСО, предусмотренная контрактом сумма "самовыкупа" составляла 1,5 миллиона евро в случае перехода игрока в клуб РПЛ и 300 тысяч евро при переходе в клуб ФНЛ. С учетом внесения в контракт оспариваемого пункта "Динамо" лишилась компенсации за подготовку футболиста в размере 2 миллиона евро, а также возможных выплат за последующий переход игрока в другой клуб, отметил представитель истца.

Р-Спорт
Теги: Динамо Спартак Ташаев
Сегодня, 13:27
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№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:22) #
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online

Цитата: Бауэр
Чудаки! Я вообще не понимаю юристов Динамо? Хоть какие либо познания есть в юриспруденции? Видимо, все купили дипломы или должность проплатили. По моему, весь состав юристов должен написать по собственному.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: prime Пенза (Сегодня, 15:07) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот так вот письма строчить...
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№6 Написал: Phil Москва (Сегодня, 14:38) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: К.А.
а ты суров.и мстя твоя страшна

Посмотрим . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Как пояснил в суде представитель ВФСО, предусмотренная контрактом сумма "самовыкупа" составляла 1,5 миллиона евро в случае перехода игрока в клуб РПЛ и 300 тысяч евро при переходе в клуб ФНЛ. С учетом внесения в контракт оспариваемого пункта "Динамо" лишилась компенсации за подготовку футболиста в размере 2 миллиона евро, а также возможных выплат за последующий переход игрока в другой клуб, отметил представитель истца.


надо было вообще покупать его в спартак-2.за 300 к.а если серьезно,то какие претензии к Спартаку?к Ташаеву?КЛУБ составлял контракт.и Ташаев лишь воспользовался опцией,которую КЛУБ включил в контракт.чего хочет всфо не понятно.пусть судятся с фк и их управленцами.


Phil,
а ты суров.и мстя твоя страшна flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Phil Москва (Сегодня, 14:05) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: ФКСМ_1922
Позорные мусора

Помнится, я вам, свиньям, удачи пожелал, в сегодняшней игре. Беру свои слова обратно . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (6)

Олени )
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:48) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Позорные мусора терпят очередное поражение


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 13:44) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Чудаки! Я вообще не понимаю юристов Динамо? Хоть какие либо познания есть в юриспруденции? Видимо, все купили дипломы или должность проплатили. По моему, весь состав юристов должен написать по собственному.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
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