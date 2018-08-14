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Болельщик пожертвовал свои паспортом ради автографа Дзюбы

Форвард "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Рубином" (1:0) поставил автограф в паспорте болельщика.

Игрок подошел к гостевому сектору стадиона, где раздал автографы, один из них он поставил прямо в паспорте фаната.

Теги: Дзюба Зенит Рубин
Сегодня, 13:47
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№12 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбе штраф 500 руб. за порчу. smile Мелкий - 300 за "утерю" и 1500 за восстановление.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:58) #
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online

Цитата: RenarTickle
Ума палата...

Кот зашел в этот замшелый фонд великих умов.. Сжечь к епени матери этот отстой. Бензин разбрызган был очень существенно. Фойер!.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ума палата...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№9 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 14:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Один дебил другой еще дебильнее, при этом один из них змс не за спорт, а за политику.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:26) #
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online

Цитата: Parshin
РПЦ может признать его со временем и Чудотворцем... ))

Магистр нового стиля , покровитель звезд, лучший друг всех бездомных существ .Алилуя!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Болельщик показал истинную цену российского паспорта. Уважуха огромная ему и респект!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: лысый Москва (Сегодня, 14:06) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, может не все так запущено....и у парня просто срок действия паспорта истек wink
Хотя, кто же поймет этих фанатов Дзюбы
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:03) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
дебил


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 13:57) #
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А что, один болельщик ( из г.Благовещенска Амурской обл.) уже даже татуировку портрета Дзюбы себе сделал ( см. в интернете)!!!
А.Дзюбу уже известные люди волшебником называют, так дело пойдет то РПЦ может признать его со временем и Чудотворцем... ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:53) #
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Придется Тёме усыновить придурка.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (7)
online

Дoлбoeб
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Идиот


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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