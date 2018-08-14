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La Gazzetta dello Sport: "Зенит" ведет переговоры с "Сампдорией" по трансферу Дриусси

По информации La Gazzetta dello Sport, Себастьян Дриусси попросил руководство "Зенита" о трансфере.

На игрока претендует "Сампдория". Клубы уже начали переговоры.

Дриусси перешел в "Зенит" в 2017 году из "Ривер Плейт". В составе сине-бело-голубых 22-летний форвард забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 43 матчах.

La Gazzetta dello Sport
Теги: Дриусси Зенит Сампдория
Сегодня, 14:30
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№11 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Просто звзиздец!!! rage Молодец! Добился таки своего. Ныть только потом не надо, что нет быстрых напов. Чё там... Маммана следующий???
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Краневитера тоже продать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Valar, так то верно, но ведь и они сами могли бы быть причастными к желаемым успехам.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
чудеса лимита. говно по фамилии заболотный играет а Дриусси нет


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Blessing,
Одну запятую пропустил. Сам найдёшь, подсказывать не буду...

Обязательно этим займусь, щас все дела брошу, и на поиски.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Valar (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сложно легионерам играть в клубе, не участвующем в еврокубках, потому если не отыграются с 0-4 в четверг, то сложно удержать хороших игроков. Явно всем аргентинцам обещали победы в чемпионате и постоянную игру в ЛЧ. На деле же даже ЛЕ пока проблема


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:56) #
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Чтоб купить что-то ненужное, то надо продать что-то ненужное, а у нас денег нет
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:56) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Одну запятую пропустил. Сам найдёшь, подсказывать не буду...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:52) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
Замены-то будут вместо ушедших? Если правда, значит не хочет играть в команде.

Хочет не хочет, хрен их поймёшь, непонятные они какие-то все, вроде и хорошие футболисты, а толку от них никакого, ни от кого. Разве что Маманна, так защитник игру не определяет. А те, кому положено этим заниматься, откровенно филонят. Может и тренер виноват, но это уже второй, а ничего не изменяется.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Рубин»
Статистика так себе, но он ещё совсем молодой. В таком возрасте отдать бы в аренду в хороший клуб для развития.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Замены-то будут вместо ушедших? Если правда, значит не хочет играть в команде.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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