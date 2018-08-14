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Сергей Прядкин: "Анжи" успешно прошел лицензирование, ничего не предвещало беды

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в "Анжи".

"Перед стартом чемпионата они проходили лицензирование. По всем документам, которые предоставил "Анжи", у них не было ни долгов, ни займов. Их участие в РПЛ не вызывало сомнений. Ничего не предвещало беды", — сказал Прядкин.

Чемпионат
Теги: Анжи Прядкин
Сегодня, 14:42
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№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр из Тюмени
А в документах была сплошная лажа, серега тебя пора гнать из руководства пинками по заднице всю дорогу.

да в норме у них документы. Просто после Лицензирования у Прядкина их деньги быстро кончились. Мораль такова- увидел Прядкина беги.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Fen (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Простая вещь - в бюджете клуба учли субсидию, рассчитывая, что ее автоматом выдадут. А то, что руководство республики сменилось, чиновников перетряхивают, как-то забыли. Сейчас там все будут бояться любую бумагу подписать без нормального талмуда с обоснованием, расшифровками, выкладками. Что-то мне подсказывает, что такого документа у клуба нет.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 14:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
А в документах была сплошная лажа, серега тебя пора гнать из руководства пинками по заднице всю дорогу.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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