Сергей Прядкин: "Анжи" успешно прошел лицензирование, ничего не предвещало беды

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в "Анжи"."Перед стартом чемпионата они проходили лицензирование. По всем документам, которые предоставил "Анжи", у них не было ни долгов, ни займов. Их участие в РПЛ не вызывало сомнений. Ничего не предвещало беды", — сказал Прядкин.