Президент РПЛ хочет регулярно проводить выставочные матчи в Катаре или Китае

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что лига планирует проведение выставочных матчей зарубежом.У нас с Китаем и Катаром была очень крупная встреча в РФС о возможности проведения совместных турниров и выставочных матчей. Прошедший Суперкубок мог пройти там, но не успели по времени.Такие матчи точно состоятся. Правда, сейчас у нас очень плотный календарь. Будем обсуждать, когда провести подобные турниры: может быть, во время паузы (в чемпионате России), может быть, во время сборов. Решим", - сказал Прядкин.