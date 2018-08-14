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Президент РПЛ хочет регулярно проводить выставочные матчи в Катаре или Китае

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что лига планирует проведение выставочных матчей зарубежом.

У нас с Китаем и Катаром была очень крупная встреча в РФС о возможности проведения совместных турниров и выставочных матчей. Прошедший Суперкубок мог пройти там, но не успели по времени.

Такие матчи точно состоятся. Правда, сейчас у нас очень плотный календарь. Будем обсуждать, когда провести подобные турниры: может быть, во время паузы (в чемпионате России), может быть, во время сборов. Решим", - сказал Прядкин.

Р-Спорт
Теги: Прядкин
Сегодня, 14:58
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№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:25) #
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online

Уровень дебилизма просто зашкаливает...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: shtnk19
У Анжи денег не хватило бы туда полететь

на Кавказе и нет денег? Не смеши мои тапочки. Самое обидное для кавказца сказать что он нищий и у него нет денег.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Анжи денег не хватило бы туда полететь
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
И это правильно. Пол Китая пришло бы получить наслаждение от созерцания Локомотива и ЦСКА

ночами бы в очередях стояли за билетами.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:06) #
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online

И это правильно. Пол Китая пришло бы получить наслаждение от созерцания Локомотива и ЦСКА
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Представляю что будет творится на стадионах Катара во время матча Анжи - Ахмат. Яблоку будет негде упасть. Ну а если Енисей с Оренбургом подтянутся вместе с болельщиками в Китай? Шоу будет мама не горюй, Месси с Криштиану нервно плачут.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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