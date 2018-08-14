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Сергей Корниленко оправился от травмы и готов сыграть с "Локомотивом" в матче 4-го тура РПЛ

"Крылья Советов" начали подготовку к игре 4-го тура РПЛ против московского "Локомотива".

Пресс-служба клуба сообщает, что вернулся в общую группу форвард самарцев Сергей Корниленко, получивший травму в матче с "Оренбургом". По индивидуальной программе занимался форвард Максим Канунников.

Матч "Крылья Советов" — "Локомотив" пройдет 19 августа в Самаре.
Теги: Локомотив Крылья Советов Корниленко
Сегодня, 16:59
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