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Магомед Адиев: для "Анжи" играть в атаку самоубийство

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ с "Оренбургом".

"Будем готовиться к этой встрече и решать, как играть. Но нужно понимать, что у нас сейчас совершенно новый коллектив, команда обновилась на 80%.

Мы работаем при ограниченных ресурсах, и делать сейчас крен на атаку означает заниматься самоубийством. Вы же видели, что даже Хосеп Гвардиола целый год ставил в "Манчестер Сити" позиционную атаку. Это очень сложный процесс, а времени на это у нас сейчас нет.

Поэтому мы пытаемся цепляться за результат исходя из тех ресурсов, которые у нас имеются", — приводит слова Адиева газета "Известия".
Теги: Анжи
Сегодня, 08:52
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