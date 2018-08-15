А. Еременко: Роман всех удивит на поле

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:00
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен
12:39
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (5)
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (5)
12:06
Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом (9)
Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом (9)
11:26
"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом (1)
"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом (1)
01:42
"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
00:41
Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка (9)
Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка (9)
00:28
Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать (14)
Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать (14)
00:24
Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию (видео) (17)
Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию (видео) (17)
00:16
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (12)
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (12)
Вчера, 23:52
Саввиди: очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе (39)
Саввиди: очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе (39)
Вчера, 23:40
Денис Глушаков: Адриано извинился перед всей командой. Надо учиться провокациям (видео) (6)
Денис Глушаков: Адриано извинился перед всей командой. Надо учиться провокациям (видео) (6)
Вчера, 23:38
Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариант (14)
Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариант (14)
Вчера, 23:13
Адриано — это похороны. «Спартак» остался без Лиги чемпионов (16)
Адриано — это похороны. «Спартак» остался без Лиги чемпионов (16)
Вчера, 22:44
"Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы–2018/19 (36)
"Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы–2018/19 (36)
Вчера, 22:41
Владислав Радимов поддержал "Спартак" (17)
Владислав Радимов поддержал "Спартак" (17)
Вчера, 22:33
Матч "Спартак" -ПАОК посетили 40 385 зрителей (2)
Матч "Спартак" -ПАОК посетили 40 385 зрителей (2)
Вчера, 22:23
"Спартак" вылетел из Лиги чемпионов (177)
"Спартак" вылетел из Лиги чемпионов (177)
Вчера, 22:06
Луис Адриано в соцсетях извинился за свое удаление (23)
Луис Адриано в соцсетях извинился за свое удаление (23)
Вчера, 21:38
Сергей Хусаинов: Адриано доигрался, в Премьер-лиге ему все время прощают подобные эпизоды (11)
Сергей Хусаинов: Адриано доигрался, в Премьер-лиге ему все время прощают подобные эпизоды (11)
Вчера, 21:07
Луис Адриано удален за отмашку на 34 минуте матча против ПАОКа (33)
Луис Адриано удален за отмашку на 34 минуте матча против ПАОКа (33)
Вчера, 21:00
Александр Григорян возглавил женский ЦСКА (6)
Александр Григорян возглавил женский ЦСКА (6)
А. Еременко: Роман всех удивит на поле
Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Ерёменко, брат хавбека московского "Спартака" Романа Ерёменко, уверен, что его брат достойно проявит себя в новой команде.
"Мне очень приятно, что мои братья в "Спартаке". Я сам сейчас в юрмальском. В московский мечтал попасть, но не все мечты сбываются. Слава богу, у братьев получилось.
Рома два года бегал, носился. Посмотрим на него, когда выйдет на поле. Но, уверен, многие удивятся, когда он выйдет на поле. После такой паузы он будет играть ещё лучше, чем до неё", — сказал Ерёменко.
Чемпионат
"Мне очень приятно, что мои братья в "Спартаке". Я сам сейчас в юрмальском. В московский мечтал попасть, но не все мечты сбываются. Слава богу, у братьев получилось.
Рома два года бегал, носился. Посмотрим на него, когда выйдет на поле. Но, уверен, многие удивятся, когда он выйдет на поле. После такой паузы он будет играть ещё лучше, чем до неё", — сказал Ерёменко.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.