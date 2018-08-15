А. Еременко: Роман всех удивит на поле

Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Ерёменко, брат хавбека московского "Спартака" Романа Ерёменко, уверен, что его брат достойно проявит себя в новой команде."Мне очень приятно, что мои братья в "Спартаке". Я сам сейчас в юрмальском. В московский мечтал попасть, но не все мечты сбываются. Слава богу, у братьев получилось.Рома два года бегал, носился. Посмотрим на него, когда выйдет на поле. Но, уверен, многие удивятся, когда он выйдет на поле. После такой паузы он будет играть ещё лучше, чем до неё", — сказал Ерёменко.