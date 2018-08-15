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А. Еременко: Роман всех удивит на поле

Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Ерёменко, брат хавбека московского "Спартака" Романа Ерёменко, уверен, что его брат достойно проявит себя в новой команде.

"Мне очень приятно, что мои братья в "Спартаке". Я сам сейчас в юрмальском. В московский мечтал попасть, но не все мечты сбываются. Слава богу, у братьев получилось.

Рома два года бегал, носился. Посмотрим на него, когда выйдет на поле. Но, уверен, многие удивятся, когда он выйдет на поле. После такой паузы он будет играть ещё лучше, чем до неё", — сказал Ерёменко.

Чемпионат
Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 10:52
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6
(4)
№6 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Роман Ерёменко вряд ли удивит выдающейся игрой. Два года простоя просто так не проходят, да и пенсионные годы подходят.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:15) #
  • +2
  •  (6)

ХЗ , чем он может удивить. Скоростью никогда не отличался, даже 2 года назад. Самый медленный игрок был в АПЗ. Пасы хорошие, но только стоя, в позиционной атаке, когда можно не торопясь распасовывать на подходе к штрафной.

Может паховые кольца наконец вылечил?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:02) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо бы
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: пончевед (Сегодня, 10:59) #
  • -2
  •  (12)

Цитата: vladimirsb
Только если сядет в центре поля и нагадит в прямом эфире!!! smile smile smile

потом напихает туда спичек,скажет гнидеру что это ёжик и отныне он будет жить у него на стадионе.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:57) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Только если сядет в центре поля и нагадит в прямом эфире!!! smile smile smile
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:55) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
как?вынюхает центральный круг?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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