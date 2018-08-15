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Игорь Рабинер и Василий Уткин попали в десятку самых цитируемых журналистов России за июль

Согласно рейтингу компании "Медиалогия" Игорь Рабинер и Василий Уткин попали в десятку самых цитируемых журналистов страны за июль.

Рабинер расположился на 4-ой строчке с индексом цитирования 9756,6. Впереди него только Алексей Венедиктов, Илья Варламов и Андрей Малахов.

Уткин оказался на 9-ом месте с индексом - 4754,2

Телеграм Василия Уткина

Теги: Рабинер Уткин
Сегодня, 13:53
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:06) #
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Кирьяков Рабинера процитировал и повысил индекс цитирования.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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