В баре на стадионе английского "Бристоля" включили кино для взрослых вместо трансляции матча

someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation



i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs — billy (@milbil_music) August 14, 2018

"Бристоль Роверс" начал расследование по поводу включения в баре на стадионе во время трансляции матча Кубка лиги с "Кроули" канала для взрослых.В перерыве встречи на телевизорах, расположенных в клубном баре на домашней арена, злоумышленники запустили эфир британского канала для взрослых Babestation.Программу выключили, однако эфир Babestation вернулся после того, как игра возобновилась.