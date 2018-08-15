Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:51
Вслед за Чорлукой и Манджукичем еще один игрок сборной Хорватии завершил карьеру в национальной команде (2)
Вслед за Чорлукой и Манджукичем еще один игрок сборной Хорватии завершил карьеру в национальной команде (2)
14:20
В баре на стадионе английского "Бристоля" включили кино для взрослых вместо трансляции матча (4)
В баре на стадионе английского "Бристоля" включили кино для взрослых вместо трансляции матча (4)
13:53
Игорь Рабинер и Василий Уткин попали в десятку самых цитируемых журналистов России за июль (1)
Игорь Рабинер и Василий Уткин попали в десятку самых цитируемых журналистов России за июль (1)
13:00
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен (5)
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен (5)
12:39
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (12)
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (12)
12:06
Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом (10)
Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом (10)
11:26
"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом (1)
"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом (1)
01:42
"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
00:41
Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка (10)
Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка (10)
00:28
Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать (14)
Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать (14)
00:24
Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию (видео) (18)
Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию (видео) (18)
00:16
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (12)
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (12)
Вчера, 23:52
Саввиди: очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе (42)
Саввиди: очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе (42)
Вчера, 23:40
Денис Глушаков: Адриано извинился перед всей командой. Надо учиться провокациям (видео) (6)
Денис Глушаков: Адриано извинился перед всей командой. Надо учиться провокациям (видео) (6)
Вчера, 23:38
Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариант (15)
Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариант (15)
В баре на стадионе английского "Бристоля" включили кино для взрослых вместо трансляции матча
"Бристоль Роверс" начал расследование по поводу включения в баре на стадионе во время трансляции матча Кубка лиги с "Кроули" канала для взрослых.
В перерыве встречи на телевизорах, расположенных в клубном баре на домашней арена, злоумышленники запустили эфир британского канала для взрослых Babestation.
Программу выключили, однако эфир Babestation вернулся после того, как игра возобновилась.
BBC
В перерыве встречи на телевизорах, расположенных в клубном баре на домашней арена, злоумышленники запустили эфир британского канала для взрослых Babestation.
Программу выключили, однако эфир Babestation вернулся после того, как игра возобновилась.
someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation— billy (@milbil_music) August 14, 2018
i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs
BBC
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.