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В баре на стадионе английского "Бристоля" включили кино для взрослых вместо трансляции матча

"Бристоль Роверс" начал расследование по поводу включения в баре на стадионе во время трансляции матча Кубка лиги с "Кроули" канала для взрослых.

В перерыве встречи на телевизорах, расположенных в клубном баре на домашней арена, злоумышленники запустили эфир британского канала для взрослых Babestation.

Программу выключили, однако эфир Babestation вернулся после того, как игра возобновилась.



BBC
Сегодня, 14:20
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(1)
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: makcnmka
На Матч.Премьер если бы включили, никто бы даже ничего не заподозрил. Что игры чемпионата, что порнуха. Почти ничем не отличается.

Ну игры чемпионата в принципе из года в год одинаковы . А Матч ТВ весь , порнуха так и есть . smirk


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: zeracool москва (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
по любому русские хакеры вмешались в трансляцию..есть повод вводить новые санкции))
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:55) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: makcnmka
На Матч.Премьер если бы включили, никто бы даже ничего не заподозрил. Что игры чемпионата, что порнуха. Почти ничем не отличается.

Парнушка получше будет :)
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: makcnmka (Сегодня, 14:22) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
На Матч.Премьер если бы включили, никто бы даже ничего не заподозрил. Что игры чемпионата, что порнуха. Почти ничем не отличается.
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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