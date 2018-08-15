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"Оренбург" готов приобрести полузащитника и нападающего до конца трансферного окна

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал о задачах клуба в трансферное окно.

"Мы еще не закончили работу на трансферном рынке. У нас просто очень тщательный подход к селекции.

Ждем еще двух игроков. Занимаемся сейчас подбором полузащитника и нападающего", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
Теги: Оренбург
Сегодня, 15:57
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