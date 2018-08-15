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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Кержаков: если убрать Дзюбу из состава, "Зениту" будет очень тяжело
Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о важности форварда Артема Дзюбы для питерского клуба.
"Артем поймал волну, он забивает. Сейчас, если убрать его из состава, "Зениту" будет очень тяжело. Его очень боятся защитники. Он на себя оттягивает сразу по несколько игроков соперников. Кокорин справа будет не хуже. Возьмем чемпионат мира. Сборная Франции стала чемпионом. Они играли, в принципе, в прагматичный футбол, ничего выдающегося не показывая. Когда у тебя есть хорошая команда с индивидуально хорошими футболистами, ты и будешь делать результат. Кокорин для российского чемпионата – очень индивидуально сильный футболист, который может давать результат в одиночку. Возможно все. Кокорин и Дзюба могут выходить вдвоем. Нужно исходить из соперников. Это не проблема, когда у тебя много хороших игроков. Хуже, когда у тебя еле набирается игроков на заявку. А у "Зенита" сейчас очень много хороших футболистов", - цитирует Кержакова "Фонтанка".
"Артем поймал волну, он забивает. Сейчас, если убрать его из состава, "Зениту" будет очень тяжело. Его очень боятся защитники. Он на себя оттягивает сразу по несколько игроков соперников. Кокорин справа будет не хуже. Возьмем чемпионат мира. Сборная Франции стала чемпионом. Они играли, в принципе, в прагматичный футбол, ничего выдающегося не показывая. Когда у тебя есть хорошая команда с индивидуально хорошими футболистами, ты и будешь делать результат. Кокорин для российского чемпионата – очень индивидуально сильный футболист, который может давать результат в одиночку. Возможно все. Кокорин и Дзюба могут выходить вдвоем. Нужно исходить из соперников. Это не проблема, когда у тебя много хороших игроков. Хуже, когда у тебя еле набирается игроков на заявку. А у "Зенита" сейчас очень много хороших футболистов", - цитирует Кержакова "Фонтанка".
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