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В ПАОКе не верят, что Хачериди показал фанатам "Спартака" щитки в цветах флага Украины

В пресс-службе ПАОК прокомментировали поведение украинского защитника ПАОК Евгения Хачериди, который демонстративно показал щитки в цветах флага Украины болельщикам московского "Спартака" после ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

"Я не верю, что Хачериди специально показал щитки фанатам "Спартака". Он передал русскому фанату свою футболку после того, как он попросил Евгения. Хачериди - серьезный и порядочный человек с отличным поведением и высоким уровнем профессионализма.

В целом, я заметил очень негативное отношение к ПАОК со стороны некоторых российских СМИ, - отметил Кирьякос. - Слава богу, со "Спартаком" у нас было отличное общение на протяжении матчей. Официальные лица наших клубов с нетерпением ждут возможности поработать вместе в ближайшие годы. ПАОК благодарен Ивану Саввиди, который сделал нас топ-клубом. Из-за этого фанаты ПАОК и все мы с уважением относимся к русским людям и российским фанатам", - сказал пресс-атташе ПАОК Кирьякос Кирьякос.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хачериди ПАОК Спартак
Сегодня, 16:25
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(1)
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 16:36) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Эти дебилы не знают что уже выкрасить в цвета флага незалежной...Предлагаю наладить выпуск гандонов в цвета хохляцкого флага и выдавать всем еб#нутым патриотам Украины.... И патриотично будет и символично..... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Не зря в народе гуляет пословица" Хохол родился, еврей заплакал"... задолбали уже всех, незалежные еуропэйцы...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:28) #
  • -12
  •  (12)
online

ФК Ростов должен быть наказан за демонстрацию украинской символики.

Ясно, что это очевидная провокация. Кто-то попросил их сделать это, либо это было совершено по собственному желанию — независимо от этого ФК Ростов должен быть наказан. УЕФА обязан отреагировать на данную выходку ростовского клуба и наказать его


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:26) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
а на фото тогда что?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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