В ПАОКе не верят, что Хачериди показал фанатам "Спартака" щитки в цветах флага Украины

В пресс-службе ПАОК прокомментировали поведение украинского защитника ПАОК Евгения Хачериди, который демонстративно показал щитки в цветах флага Украины болельщикам московского "Спартака" после ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов."Я не верю, что Хачериди специально показал щитки фанатам "Спартака". Он передал русскому фанату свою футболку после того, как он попросил Евгения. Хачериди - серьезный и порядочный человек с отличным поведением и высоким уровнем профессионализма.В целом, я заметил очень негативное отношение к ПАОК со стороны некоторых российских СМИ, - отметил Кирьякос. - Слава богу, со "Спартаком" у нас было отличное общение на протяжении матчей. Официальные лица наших клубов с нетерпением ждут возможности поработать вместе в ближайшие годы. ПАОК благодарен Ивану Саввиди, который сделал нас топ-клубом. Из-за этого фанаты ПАОК и все мы с уважением относимся к русским людям и российским фанатам", - сказал пресс-атташе ПАОК Кирьякос Кирьякос.