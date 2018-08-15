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Алексей Андронов: щитки Хачериди – глупая провокация, а все, кто на это обращает внимание, – клоуны

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал эпизод после матча "Спартак" – ПАОК (0:0), когда Евгений Хачериди показал щитки с флагом Украины.

"Мое мнение: все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди, – просто недалекие неумные и несерьезные люди. Клоуны. Так и с бутсами Шакири было.

Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации – Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал", – написал Андронов в своем твиттере.

Алексей Андронов: щитки Хачериди – глупая провокация, а все, кто на это обращает внимание, – клоуны
Теги: Хачериди ПАОК Спартак
Сегодня, 17:20
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13
(2)
№13 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:40) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Bairys
Странно, и в чем провокация? Показать флаг своей страны?

Он приехал с греческим клубом. Если бы он показал флаг греции - все нормально, мы победили... Спартак! иди сюда!..

Показав на предмет. окрашенный в цвета другой державы - это уже вызов. На него обязательно прилетит ответ.
Правда я бы предпочел услышать громогласный хохот. Оборжать бы надо было такую любовь к дешевым провокациям. Он бы еще трусы жевто-блакитной окраски продемонстрировал.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№12 Написал: 1111111111 (Сегодня, 18:34) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: kraf
Цитата: 1111111111
Теперь станет героем Украины!Чего и добивался!))Просто показуха. Надо серьёзно наказать!)) А то войдёт в правило пиариться за счёт России!))

Вот серьезно сказать, сколько себя помню, еще с СССР - эта страна всегда себя считала юмором не обделенной.
Когда начнем над такими придурками как Хачириди ржать в голос?!
Но ведь реально клоун. Могу понять когда ты приехал с командой из своей страны и показываешь ее атрибутику. А так - ты грек, да и этнический тоже грек..

ХАЧИРИДИ ИГРОК СБОРНОЙ УКРАИНЫ.
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№11 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 18:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Одна бандеровская мразь оправдывает другую.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: скальп (Сегодня, 17:53) #
  • -1
  •  (5)

А что ещё может сказать русофоб Гандонов
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 17:52) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чего только не придумают ради популяризации сражений на Донбассе. ))) Видимо совсем плохи там дела.

- Петро, а шо у вас в Украине - правда война идет?
- Дык, только ради вас.
- А когда закончится?
- А когда вы не сможете нам за нее платить.
)))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№8 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 17:50) #
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  •  (7)

Цитата: Bairys
Странно, и в чем провокация? Показать флаг своей страны?

провокация в том, что он это сделал именно в матче с российским клубом. P. S. СМЕРТЬ украине!
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:50) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: kraf
Когда начнем над такими придурками как Хачириди ржать в голос?!

Когда анусы перестанут полыхать при упоминании Украины. Пока свои анусы не охладите, такие Хачереди и дальше будут над вами глумится, зная о вашей неадекватной реакции


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№6 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:46) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 1111111111
Теперь станет героем Украины!Чего и добивался!))Просто показуха. Надо серьёзно наказать!)) А то войдёт в правило пиариться за счёт России!))

Вот серьезно сказать, сколько себя помню, еще с СССР - эта страна всегда себя считала юмором не обделенной.
Когда начнем над такими придурками как Хачириди ржать в голос?!
Но ведь реально клоун. Могу понять когда ты приехал с командой из своей страны и показываешь ее атрибутику. А так - ты грек, да и этнический тоже грек..
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№5 Написал: 1111111111 (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Bairys
Странно, и в чем провокация? Показать флаг своей страны?

Посмотри новости Украины и поймёшь!))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Странно, и в чем провокация? Показать флаг своей страны?
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 17:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: tiki
оооооооо, толстяк опять рот открыл
- "Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации – Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал"
ну хоть тут на адекватность съехал
и smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: 1111111111 (Сегодня, 17:28) #
  • 0
  •  (6)

Теперь станет героем Украины!Чего и добивался!))Просто показуха. Надо серьёзно наказать!)) А то войдёт в правило пиариться за счёт России!))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
оооооооо, толстяк опять рот открыл
- "Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации – Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал"
ну хоть тут на адекватность съехал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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