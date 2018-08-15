Алексей Андронов: щитки Хачериди – глупая провокация, а все, кто на это обращает внимание, – клоуны

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал эпизод после матча "Спартак" – ПАОК (0:0), когда Евгений Хачериди показал щитки с флагом Украины."Мое мнение: все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди, – просто недалекие неумные и несерьезные люди. Клоуны. Так и с бутсами Шакири было.Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации – Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал", – написал Андронов в своем твиттере.