Счетная палата Петербурга проверит эффективность использования бюджетных средств при строительстве "Крестовского"

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга проведет проверку в отношении комитета по строительству.Инспекторы проверят соблюдение бюджетного законодательства, законность и эффективность использования средств из городского бюджета при строительстве объектов стадиона "Санкт-Петербург".Проверяемый период деятельности комитета – 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. Проверка состоится в III-IV квартале 2018 года.