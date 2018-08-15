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Счетная палата Петербурга проверит эффективность использования бюджетных средств при строительстве "Крестовского"

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга проведет проверку в отношении комитета по строительству.

Инспекторы проверят соблюдение бюджетного законодательства, законность и эффективность использования средств из городского бюджета при строительстве объектов стадиона "Санкт-Петербург".

Проверяемый период деятельности комитета – 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. Проверка состоится в III-IV квартале 2018 года.

ksp.org.ru
Сегодня, 17:42
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(1)
№3 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 18:32) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
...................... А за велосипед , я уже отсидел bowtie
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: alx64 (Сегодня, 17:59) #
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  •  (2)

пидоры надо раньше бабло чситать!!!!!!!!!!!!!!!!заерзали наверно еще хотят с***ть пару миллиардов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!воры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (4)

счетная палата выпила тормозной жидкости и только сейчас вышла из спячки?
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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