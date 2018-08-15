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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владислав Батурин: программу "Свисток" закрыли. Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна
Журналист Владислав Батурин рассказал, что программа "Свисток" больше не будет выходить в
"Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу "Свисток". Официально заявляю, что она закрыта новым руководством "Матч Премьер".
Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!" – написал Батурин в твиттере.
"Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу "Свисток". Официально заявляю, что она закрыта новым руководством "Матч Премьер".
Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!" – написал Батурин в твиттере.
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