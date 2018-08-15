Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Владислав Батурин: программу "Свисток" закрыли. Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна

Журналист Владислав Батурин рассказал, что программа "Свисток" больше не будет выходить в

"Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу "Свисток". Официально заявляю, что она закрыта новым руководством "Матч Премьер".

Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!" – написал Батурин в твиттере.
Сегодня, 19:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(3)
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Газпром ее и закрыл,так как пятиместным она неудобна
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Наверное в этом вопросе все единодушны,убрать всех гламурных придурков(ОСОБЕННО ТУПЫХ КУРИЦ , ДЛЯ КОТОРЫХ СПОРТ ЭТО ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ) и назначить нормальных профессионалов.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№6 Написал: Alting РФ (Сегодня, 20:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, сказал, как есть.
Регистрация: 15.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: MIG Piter (Сегодня, 20:32) #
  • -4
  •  (4)

скажу как есть:
1. судейство в РФПЛ дерьмище редкостное - готов признать
2. отдельная передача про судейство меня не интересовала вообще никак, несмотря на то, что футбол я смотрю очень много - от детских и юношеских команд в РФ до самых разных лиг Европы.
3. и задайте вопрос себе, почему мне, очень большому любителю футбола, ваша передача не интересна была - не посмотрел ни одного полного выпуска.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№4 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 20:18) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
походу специально программу закрыли, что бы в это сезоне судьи могли больше касячить и тянуть кого нужно всеми силами к победе и не подставлять их на тв придавая лишнюю огласку...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Что пипл хочет - то и показывают.
Значит, рейтингов нет. Не думаю, что все участники сайта русфутбол смотрели эту передачу хотя бы 10 раз.


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
газпром медия куле...


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:42) #
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
поставить клоунов руководить спорт каналом. верх гениальности.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.