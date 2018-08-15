Владислав Батурин: программу "Свисток" закрыли. Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна

Журналист Владислав Батурин рассказал, что программа "Свисток" больше не будет выходить в"Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу "Свисток". Официально заявляю, что она закрыта новым руководством "Матч Премьер".Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!" – написал Батурин в твиттере.