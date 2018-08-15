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Ханни хочет обсудить с Каррерой свое будущее в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни намерен поговорить с главным тренером Массимо Каррерой о своем будущем в команде. Из пяти матчей сезона Ханни принял участие лишь в одном, а на ответную игру квалификации Лиги чемпионов с ПАОК вообще не попал в заявку.

Ранее алжирские СМИ сообщили о желании футболиста уйти из Спартака.

"Приоритет для Ханни — остаться в "Спартаке", однако если тренер не будет в нем нуждаться, то футболист, разумеется, будет искать себе команду", — сообщил источник знакомый с ситуацией.

Sport24
Теги: Ханни Спартак Каррера
Сегодня, 22:08
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(4)
№9 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 23:24) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Нда. Жизнь в Спартаке - не мед.

глубокий вздох..
ты та шмара откуда знаешь?
а Ханни нужно трудиться..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№8 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 23:19) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
После провальной игры Ханни с Анжи не самое лучшее время права качать.

Да ладно уж, прямо таки провальная!!! По прошлому сезону один из лучших по обостряющим передачам и обводкам! А в этом даже в заявку не всегда попадает! Я бы тоже на его месте с тренера спросил: на хрена вы меня брали если не доверяете?! Пусть он хотя бы матча 3-4 проведет в старте тогда и можно будет говорить что он из себя представляет, а выпуская его на 15-20 минут когда уже вся команда стоит...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 23:00) #
  • +2
  •  (2)

После провальной игры Ханни с Анжи не самое лучшее время права качать.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 23:00) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Нда. Жизнь в Спартаке - не мед.

Зато в Зените всем на все плевать, 45 человек в команде у половины охулиардные лички, изнасилование белорусами воспринимается как обыденный факт, все так называемые футболеры деградируют, чудесный клуп.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (0)
online

Kostik,
не думаю!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: Kostik (Сегодня, 22:39) #
  • -1
  •  (7)

С Каррерой уже нечего обсуждать, они ни одного такого Карреру слили и этому осталось две недели
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:31) #
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  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Нда. Жизнь в Спартаке - не мед.

Да, теперь всякая хня будет с Каррерой права качать, и он должен объясняться. Если абстрагироваться от его тренерского поражения, то ему не позавидуешь именно по положению его в этом клубе, где общечеловеческие принципы не работают.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:20) #
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  •  (9)

каррера не при делах в этом вопросе, надо это обсуждать с опг ромашка. какой-то неправильный этот ханни, учись у ананидзе - не играет, денежку получает и не возмущается.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:19) #
  • -1
  •  (13)

Нда. Жизнь в Спартаке - не мед.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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