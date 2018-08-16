Ринат Билялетдинов: "Локомотив" прибавит, они будут готовы к ЛЧ

Бывший главный тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал старт команды в чемпионате России."Ситуация в "Локомотиве" непростая. Но команда потихоньку будет добавлять, я уверен.Сказывается, что много игроков были на ЧМ. К тому же еще не адаптировались новички. Видно, что Смолов и Крыховяк пока не полностью понимают требования нового коллектива.Уверен, к Лиге чемпионов "Локо" будет полностью готов", — сказал Билялетдинов.