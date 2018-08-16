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Калачев: я играю в "Ростове" 10 лет - даже и мысли не было уйти за Бердыевым в "Рубин"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев рассказал, что не пошел бы вслед за Курбаном Бердыевым в "Рубин".

"Многие наши ребята последовали за Бердыевым в "Рубин".

Мне лично он не звонил и не предлагал… Я и Саша (Гацкан) играем здесь больше 10 лет, поэтому я даже об этом не думал...

Мне кажется, сам Бекиевич понимал это и даже не стал нам предлагать. Думаю, и я, и Саша, мы бы отказали в любом случае", - сказал Калачев.

Журнал "Нация"
Теги: Калачев Ростов Рубин Бердыев Гацкан
Сегодня, 10:13
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(1)
№4 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
ТИМОХА КРАСАВА !!! УДАЧИ И БЕЗ ТРАВМ !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:56) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Такое отношение к клубу вызывает только уважение. Жаль, что в современном футболе это встречается так редко...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:34) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Интересно после завершения карьеры останется в Ростове (в России), или все же попробует начать тренерскую работу в каком-нибудь клубе Белоруссии? За выступления в Ростове только уважение и благодарность!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 10:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
МУЖИК!
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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