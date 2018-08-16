Калачев: я играю в "Ростове" 10 лет - даже и мысли не было уйти за Бердыевым в "Рубин"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев рассказал, что не пошел бы вслед за Курбаном Бердыевым в "Рубин"."Многие наши ребята последовали за Бердыевым в "Рубин".Мне лично он не звонил и не предлагал… Я и Саша (Гацкан) играем здесь больше 10 лет, поэтому я даже об этом не думал...Мне кажется, сам Бекиевич понимал это и даже не стал нам предлагать. Думаю, и я, и Саша, мы бы отказали в любом случае", - сказал Калачев.