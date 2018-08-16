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Ивелин Попов: предложение от ПАОК было бы мне интересно

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признался, что готов рассмотреть предложение от ПАОК, если такое поступит.

"У меня остался еще один год по контракту со "Спартаком". Здесь я выиграл чемпионат и поиграл в Лиге чемпионов.

Но, конечно, предложение ПАОК было бы мне интересно. Я бы задумался. Ведь мой дом в Софии, это всего четыре часа езды на машине", - цитирует Попова Voria.
Теги: Спартак Попов ПАОК
Сегодня, 10:17
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(1)
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:47) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
"В Греции все есть" кроме Попова. Между прочим хороший футболист и многие европейские клубы не отказались бы видеть его в составе своих команд.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Скатертью дорога.


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Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Давай, вперёд! Освободи место Ханни


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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