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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ивелин Попов: предложение от ПАОК было бы мне интересно
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признался, что готов рассмотреть предложение от ПАОК, если такое поступит.
"У меня остался еще один год по контракту со "Спартаком". Здесь я выиграл чемпионат и поиграл в Лиге чемпионов.
Но, конечно, предложение ПАОК было бы мне интересно. Я бы задумался. Ведь мой дом в Софии, это всего четыре часа езды на машине", - цитирует Попова Voria.
"У меня остался еще один год по контракту со "Спартаком". Здесь я выиграл чемпионат и поиграл в Лиге чемпионов.
Но, конечно, предложение ПАОК было бы мне интересно. Я бы задумался. Ведь мой дом в Софии, это всего четыре часа езды на машине", - цитирует Попова Voria.
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