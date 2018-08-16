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Экс-нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато может вернуться в Россию

Нападающий "Легии" Кристиан Паскуато может продолжить карьеру в России, сообщает ITA Sport.

По данным издания, 29-летним игроком интересуются сразу две российских команды: "Енисей" и "Урал".

Трансферная стоимость итальянца составляет 750 тысяч евро.

Напомним, что Паскуато уже играл в России - форвард выступал за "Крылья Советов" с 2016 по 2017 год.
Теги: Паскуато Крылья Советов Енисей Урал
Сегодня, 10:52
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