Геннадий Орлов: в матче "Рубин" - "Зенит" у арбитра было предвзятое отношение к гостям

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе арбитра Михаила Вилкова в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги между "Рубином" и "Зенитом" (0:1)."Кузяев был удалён абсолютной справедливо. Но у судьи Вилкова предвзятое отношение к "Зениту" — мол, они часто падают, имитируя нарушения. Вот такое у него отношение.Правда, несколько раз он не наказывал и зенитовцев в моментах, когда можно было давать карточку. Ну, это его манера судить. В конце концов, "Зенит" выиграл — это здорово", — сказал Орлов.