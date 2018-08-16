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Геннадий Орлов: в матче "Рубин" - "Зенит" у арбитра было предвзятое отношение к гостям

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе арбитра Михаила Вилкова в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги между "Рубином" и "Зенитом" (0:1).

"Кузяев был удалён абсолютной справедливо. Но у судьи Вилкова предвзятое отношение к "Зениту" — мол, они часто падают, имитируя нарушения. Вот такое у него отношение.

Правда, несколько раз он не наказывал и зенитовцев в моментах, когда можно было давать карточку. Ну, это его манера судить. В конце концов, "Зенит" выиграл — это здорово", — сказал Орлов.

ГСО Live
Теги: Орлов Рубин Зенит Вилков
Сегодня, 11:42
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23
(12)
№23 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:48) #
  • +2
  •  (2)

Геннадий Сергеевич, Вы сами поняли о чем говорили. Когда Вы говорите, мне кажется, что Вы бредите.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№22 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 14:47) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
у всей страны предвзятое отношение к ЗЕНИТУ.

Первый раз вижу, чтобы болельщик мясных сделал 7 ошибок в слове СПАРТАК!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№21 Написал: SVN (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (4)
online

в последние 15 минут матча,арбитры офсайд свистнули,которого не было,не дали штрафной,в двух метрах от штрафной по центру ворот,Кузяеву за симуляцию в первом тайме не показали желтую.Да Гена это предвзятость по отношению к Зениту,не поспоришь.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№20 Написал: студия дускай (Сегодня, 14:25) #
  • +1
  •  (1)

наши судьи нигде не судьи а чьи то служащие или ощущают себя таковыми если даже в данный момент нет персональной опеки
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№19 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
у судьи Вилкова предвзятое отношение к "Зениту"

несколько раз он не наказывал и зенитовцев в моментах, когда можно было давать карточку

Орлов сам себе противоречит... Это не предвзятость, это низкий уровень судейства
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Тут и спорить нечего, всё познаётся в сравнении. К примеру, у свиней было на две свиньи больше, чем игроков у соперника, а у Зенита на одного меньше, чем у Рубина=)))соотношение свинья - Зенит, три к нулю. Ну, разве это справедливое судейство?


к примеру, чмошный зашквар, с которого началась официальная зенитовская история стадиона Крестовский, зенит-Урал, потребовал удаления сразу ТРЁХ футболистов Урала, чтоб обеспечить победку лазурным хозяевам в позорном матче-открытии бомжовского корыта.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№17 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:31) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Тут и спорить нечего, всё познаётся в сравнении. К примеру, у свиней было на две свиньи больше, чем игроков у соперника, а у Зенита на одного меньше, чем у Рубина=)))соотношение: свинья - Зенит, три к нулю, а результат одинаковый. Ну, разве это справедливое судейство?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№16 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:16) #
  • -6
  •  (14)

Оо. Целое свиное стадо с ослом впереди на Гену набросилось. P.S. Вилков отсудил хреново из-за явной физической неготовности. У него рожа, вон, была, как башня у танка КВ-2.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№15 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:04) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: shtnk19
Какой год у вас уже не получается ни своими силами, ни с помощью судей

Самое смешное что в Европе лучше чем остальные, а остальные то , господа и чемпионы и призеры в самом честном чемпионате в мире. А у Зенита в этом кристальном царстве никак не выходит. Борщец почем?

предлагаю заменить борщ китикетом
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№14 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: shtnk19
Думаю, что и Зенит мало чего сейчас показал бы в Европе с такой игрой.Это не камень в огород, а лишь намёк на слабый внутренний чемпионат. У больше половины чемпа не играют в футбол, а стоят автобусом, а потом говорят, что не развивается лига.

Ловкий уход от сути разговора? Кот впрочем не удивлен. Не читайте перед обедом советских газет. Ничего нового не могу мясным предложить- это единственный выход . А на нет и суда нет. Бог не фраер.

Я просто не понял сути разговора, он про борщ? Или о том как в европе играет сейчас зенит?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:52) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: shtnk19
Думаю, что и Зенит мало чего сейчас показал бы в Европе с такой игрой.Это не камень в огород, а лишь намёк на слабый внутренний чемпионат. У больше половины чемпа не играют в футбол, а стоят автобусом, а потом говорят, что не развивается лига.

Ловкий уход от сути разговора? Кот впрочем не удивлен. Не читайте перед обедом советских газет. Ничего нового не могу мясным предложить- это единственный выход . А на нет и суда нет. Бог не фраер.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 12:46) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Каррера про судейство высказывались,напомни.

На самом деле Карреру очень уважаю за то, что судейство и судей он никогда не обсуждает. Да и в принципе в интервью ведет себя достойно всегда.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 12:46) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: shtnk19
Какой год у вас уже не получается ни своими силами, ни с помощью судей

Самое смешное что В Европе лучше чем остальные, а остальные то , господа и чемпионы и призеры в самом честном чемпионате в мире. А у Зенита в этом кристальном царстве никак не выходит. Борщец почем?

Думаю, что и Зенит мало чего сейчас показал бы в Европе с такой игрой.Это не камень в огород, а лишь намёк на слабый внутренний чемпионат. У больше половины чемпа не играют в футбол, а стоят автобусом, а потом говорят, что не развивается лига.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:44) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: shtnk19
Какой год у вас уже не получается ни своими силами, ни с помощью судей

Самое смешное что в Европе лучше чем остальные, а остальные то , господа и чемпионы и призеры в самом честном чемпионате в мире. А у Зенита в этом кристальном царстве никак не выходит. Борщец почем?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Гена за.и вы уже ныть, что Будулай, что Манчина!! Надоело!! Это удел свинот, пусть они и ноют. Пусть Федун вкладывается в судейство! А мы, как нибудь своими силами.

Какой год у вас уже не получается ни своими силами, ни с помощью судей
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Это удел свинот, пусть они и ноют. Пусть Федун вкладывается в судейство!

и как часто Фе или Каррера про судейство высказывались,напомни.
и как часто плачини фурсенки и прочие плаческу ныли?
сам подставляешься,дурачок.даже не интересно тебя сте6ать)))


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:33) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Гена за.и вы уже ныть, что Будулай, что Манчина!! Надоело!! Это удел свинот, пусть они и ноют. Пусть Федун вкладывается в судейство! А мы, как нибудь своими силами.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 12:26) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот так значит. Кузяева удалил по делу, "Зенит" за явные нарушения не наказывал, и гол победный в концовке матча, что характерно, не отменил. Это у нас сейчас называется "предвзятым судейством". laughing
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:10) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Из Лиги Европы Зенит считай вылетел. После сегодняшней игры (в ЛЕ) отдайте в Рубин Нобоа и Ерохина, их просто не хватает в Рубине до серебряного состава Ростова.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:06) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
у всей страны предвзятое отношение к Зениту.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:01) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Геня точно смотрел матч или ему рассказал о судействе собутыльник?Надо меньше пить Геня!В твоём возрасте это чревато.Да и память явно подводит!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 11:55) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да, они часто падают, имитируя нарушение. Это чистая правда.


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Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Гена явно не закусывает...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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