Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли "Зенит" пройти "Динамо" Мн после 0:4?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент: Вериссимо не перейдет в "Зенит"

Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, рассказал о ситуации с возможным переходом его клиента в "Зенит".

"Вериссимо в "Зените" точно не будет. Переговоры с российским клубом завершены", - цитирует агента СЭ.

Как сообщалось ранее, "Зенит" предлагал за трансфер 23-летнего бразильца 9 миллионов евро.
Теги: Зенит Вериссимо Сантос
Сегодня, 12:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.