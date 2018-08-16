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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Ташаев выплатил "Динамо" 110 миллионов рублей
Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев выплатил "Динамо" отступные в размере 110 289 150 рублей (1,5 миллиона евро), следует из материалов дела, рассмотренного Арбитражным судом Москвы. Перевод был осуществлен 25 июля.
"Суд констатирует, что согласно материалам дела сумма компенсации в предусмотренном договором размере и в установленные договором сроки (абз 1 п 18.1.) была выплачена работником (Ташаевым Александром Михайловичем) в пользу работодателя. При этом, материалами дела установлено, что работодатель направил Ташаеву А. М. реквизиты для перечисления денежных средств и 25.07.18 принял денежные средства в сумме 110 289 150 рублей от работника Ташаева А. М. без возражений. Указанные денежные средства работодатель работнику не возвратил в связи с несогласием с оспариваемым пунктом Трудового договора", - говорится в полном тексте решения суда.
"Динамо" настаивает на том, что трудовой договор с Ташаевым в спорной части был заключен без принятия соответствующего решения совета директоров клуба. Суд же установил, что для включения данного условия в трудовой договор одобрения совета директоров не требовалось. Также суд признал обоснованным довод стороны Ташаева о том, что к игроку не могут быть применены спортивные или иные санкции.
"Спорт-Экспресс"
"Суд констатирует, что согласно материалам дела сумма компенсации в предусмотренном договором размере и в установленные договором сроки (абз 1 п 18.1.) была выплачена работником (Ташаевым Александром Михайловичем) в пользу работодателя. При этом, материалами дела установлено, что работодатель направил Ташаеву А. М. реквизиты для перечисления денежных средств и 25.07.18 принял денежные средства в сумме 110 289 150 рублей от работника Ташаева А. М. без возражений. Указанные денежные средства работодатель работнику не возвратил в связи с несогласием с оспариваемым пунктом Трудового договора", - говорится в полном тексте решения суда.
"Динамо" настаивает на том, что трудовой договор с Ташаевым в спорной части был заключен без принятия соответствующего решения совета директоров клуба. Суд же установил, что для включения данного условия в трудовой договор одобрения совета директоров не требовалось. Также суд признал обоснованным довод стороны Ташаева о том, что к игроку не могут быть применены спортивные или иные санкции.
"Спорт-Экспресс"
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