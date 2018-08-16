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Александр Ташаев выплатил "Динамо" 110 миллионов рублей

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев выплатил "Динамо" отступные в размере 110 289 150 рублей (1,5 миллиона евро), следует из материалов дела, рассмотренного Арбитражным судом Москвы. Перевод был осуществлен 25 июля.

"Суд констатирует, что согласно материалам дела сумма компенсации в предусмотренном договором размере и в установленные договором сроки (абз 1 п 18.1.) была выплачена работником (Ташаевым Александром Михайловичем) в пользу работодателя. При этом, материалами дела установлено, что работодатель направил Ташаеву А. М. реквизиты для перечисления денежных средств и 25.07.18 принял денежные средства в сумме 110 289 150 рублей от работника Ташаева А. М. без возражений. Указанные денежные средства работодатель работнику не возвратил в связи с несогласием с оспариваемым пунктом Трудового договора", - говорится в полном тексте решения суда.

"Динамо" настаивает на том, что трудовой договор с Ташаевым в спорной части был заключен без принятия соответствующего решения совета директоров клуба. Суд же установил, что для включения данного условия в трудовой договор одобрения совета директоров не требовалось. Также суд признал обоснованным довод стороны Ташаева о том, что к игроку не могут быть применены спортивные или иные санкции.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 16:09
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(8)
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:01) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Внимание, вопрос:

Уймутся или ещё что - нибудь придумают?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: александр матасов (Сегодня, 17:34) #
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Если бы они ещё и играли на эти деньги,им бы цены не было.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№8 Написал: лысый Москва (Сегодня, 17:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: venera
лысый,
ты откуда вылез

Lord,
smile


два окна были открыты) smile
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 17:24) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ташаев просто русский Неймар...


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№6 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 16:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
лысый,
ты откуда вылез

Lord,
smile
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:32) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: venera
во как----а чё менты тогда беснуются,ещё хотят

тык на совете директоров ртов то много, каждому по полтора ляма Евро надо было наверное отстягнуть, тогда предъяв бы не кидали. Цирк одним словом...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№4 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Sergey Nasirov_2,
богатый,решили кормушку потрясти однако smile
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:24) #
  • -1
  •  (3)

venera,
a chto im eshe ostaetsya?! besytsya chto zrya!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:19) #
  • -2
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Болеет за:
ЦСКА
Богатый буратино однако.)))))))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 16:18) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
во как----а чё менты тогда беснуются,ещё хотят
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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