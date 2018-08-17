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Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Самое вкусное - в Краснодаре. Превью 4-го тура РПЛ
"Спартак" вылетел из Лиги Чемпионов, но по чемпионату пока что идет неплохо - без поражений и даже пропущенных мячей. Получится ли продолжить эту тенденцию и в Краснодаре, куда едут москвичи на этих выходных? О центральной встрече тура, а также о всех остальных в традиционном превью от Rusfootball.info
"Анжи" - "Оренбург"
Обе команды, открывающие тур, не претендуют на звания даже середняков, но пока что выглядят в игровом плане достаточно целостно. Особенно это удивительно в случае с махачкалинцами, поскольку "Анжи" едва сводит концы с концами и до весны, судя по информации, которая поступает в прессу, вполне способна и не дожить.
"Оренбург" в начале чемпионата достойно проиграл "Спартаку", после чего разгромил "Крылья" и с минимальным преимуществом победил чемпиона России. Подопечные Федотова, может, играют бесхитростно и довольно примитивно, как принято говорить, с явным упором на оборону, но в нынешнем сезоне такую претензию можно предъявить чуть ли не каждой команде. В данном случае никого упрекнуть точно не получится, ведь коллектив ещё в прошлом году играл в ФНЛ.
Представители Дагестана оставляют не столь угнетающее впечатление, которое могли бы, учитывая их трудности. Безнадежности в их действиях нет совершенно точно. В прошлом туре "Анжи" едва не удержал ничью в игре против "Спартака", но подвели необязательные удаления - Понсе зачем-то грубо подкатился в центре поля, а Белоруков схлопотал первую желтую за разговоры. Теперь Махачкале, и так страдающей от недостатка кадров, придется как-то справляться без двух важных игроков.
"Армейцы" продолжают страдать в процессе тотальной перестройки команды. Самый успешный отечественный клуб нового века на данный момент рискует насовсем провалить сезон и не зацепиться даже за Лигу Европы. Впрочем, если Гончаренко сумеет что-нибудь придумать с невыносимо бледным нападением "армейцев", футбольный год ещё может быть спасен, потому как в обороне худо-бедно "красно-синие" справляются: правда, в последнем туре с "Енисеем" "красно-синие" были далеко не безошибочны в защите.
Никола Влашич едет в ЦСКА. Что это за футболист?
Для решения обостряющих проблем клубом буквально на днях был выписан Никола Влашич - хорватский полузащитник "Эвертона", специализирующийся как раз на созидании. Скорее всего, на этих выходных мы его уже увидим в деле, поскольку в центре у ЦСКА играть практически некому - Набабкин получил два матча дисквалификации за нижний брейк в Тюмени
"Арсенал" же на прошлых выходных сподобился на первую победу. Причем на победу в максимально сложных условиях. Туляки пропустили в первом тайме, остались в меньшинстве, но после перерыва забили три мяча в ворота "Ахмата". Сергей Ткачев, арендованный у "армейцев" отметился двумя результативными передачами. Намечается неплохая мотивация для россиянина - показать ЦСКА, что зря его в очередной раз сбагрили, - набираться опыта в 29 лет.
Центральная встреча тура. "Спартак" не сумел забить ПАОКу в домашней игре (что уж про забить - даже на попадание в створ москвичей не хватило), так что теперь Народной команде будет куда легче концентрироваться на домашнем чемпионате. Несмотря на провал в Европе, РПЛ пока что "красно-белым" покоряется, пусть и не без скрипа. "Спартак" победил дома неплохо сопротивляющихся "Оренбург" и "Анжи", а также сыграл вничью с "Локо" на территории соперника.
Но в случае с готовностью "красно-белых" многое, если не все, зависит от того, как на команде скажется вылет. Да и не только он - скандал вокруг того же Ханни, которому не даёт полноценного шанса Каррера. Либо всё это добавит хорошей спортивной злости - на себя, на журналистов, на хейтеров, - либо москвичи могут поплыть. В новейшей истории мы не раз становились свидетелями неустойчивости "спартаковцев" в психологическом плане.
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ
"Краснодар" пытается справиться с отсутствием Федора Смолова. Против "Уфы" "быки" долго мучились, в итоге забили только после ошибки Пуцко и Беленова, но здесь сложности не в отсутствии забивного форварда, а, скорее, в самой структуре. В последнем туре "Краснодар" ни секунды не напоминал ту техничную и атакующую команду, строительством которой грезил владелец Галицкий. Но с "красно-белыми" будет проще в данном компоненте - зажиматься так, как делала это "Уфа", гости наверняка не станут.
Несмотря на многочисленные комплименты казанцам на старте чемпионата, "Рубин" не смог обыграть "Динамо" на выезде, а "Зениту" и вовсе уступил, так что команда Бердыева свалилась в середину таблицы с довольно невыразительным показателем в 4 очка в первых трех играх. Конечно, надо помнить о больших трудностях команды с составом, только вот потянет это лишь на утешение после обидных неудач - не более.
"Ахмат" оправдывает серую репутацию средней команды, о стабильности не слишком заботящейся. Неожиданное поражение в Туле способно разозлить игроков, но будет ли этого достаточно против обученной и организованной Казани? Вряд ли. Тренеры в Грозном меняются, но лихорадка победа-ничья-поражение остается практически неизменной.
"Крылья Советов" - "Локомотив"
В первой игре за "Локомотив" Федор Смолов не забил. Отметился он только дальним ударом, пришедшимся в штангу, но по справедливости - нападающий не наиграл даже на такой опасный момент. Смолов слишком вяло открывался, плохо боролся за лонгболлы, - а ведь именно через них "железнодорожники" и пытались вскрывать "Оренбург" - в подыгрыше вообще был бессмыслен по причине большого процента брака.
Но в игре против "Крыльев" он снова получит свой шанс, это практически точно. И если не теперь забивать Федору, то когда? Действующий чемпион пока что не может оформить ни единого мяча в сезоне, при этом противостоят им не самые топовые коллективы нашего первенства (исключая "Спартак" во втором туре). В случае неудачи и в этот раз Геркус получит отличную возможность для того, чтобы снять очевидно надоевшему ему Юрия Семина.
Самарцы же попытаются воспользоваться плохим состоянием москвичей. В прошлом туре команда Тихонова переиграла "Ростов" на чужом поле, а главный тренер дал ясно понять на пресс-конференции, что "списывать" Крылья пока что не стоит.
Питерцам будет тяжело, учитывая, что в четверг они провели тяжелейший матч с "Динамо" из Минска. Игра продолжалась два часа, и это обязательно скажется на готовности игроков. В первую очередь на тех, кто провел весь матч или получил повреждение. Одним из игравших от начала встречи и до конца стал Артем Дзюба, главный герой нынешнего "Зенита", так что его на столь же качественную игру в чемпионате может и не хватить.
Тем более, надо помнить и о Нобоа. Покинуть поле среди недели он был вынужден из-за травмы.
"Урал" пока что вяло набирает очки (еще ни одной победы в сезоне) и мало забивает. Единственная надежда команды - Эрик Бикфалви. Пока что на свой счет записывает голы только он. Впереди у Екатеринбурга неплохая возможность начать выигрывать - их ждет уставший и выжатый в эмоциональном плане соперник, пусть и много выше классом. Особенная мотивация команды из Екатеринбурга может заключаться и в хорошей памяти - на открытии Крестовского судья "Урал" откровенно утопил. Главное, с чем надо справиться Парфенову, - голы на последних минутах, которые его команда слишком охотно пропускает на старте чемпионата.
Начавший сезон бодрячком "Ростов" довольно неожиданно проиграл Самаре на своем поле. Причем команда Карпина, насчет которой многие специалисты уже стали говорить очень благожелательные вещи, настолько плохо начала встречу, что было непонятно, может, дончанам просто не хочется становиться кем-то повыше средней команды чемпионата? Только во втором тайме южане встрепенулись, но к тому времени "Крылья" вели в счете и в оборонительной стойке сбивали все попытки хозяева что-нибудь придумать в атаке.
"Енисей" почти обыграл ЦСКА, помешал только откровенно липовый пенальти, поставленный на Фернандесе. Аленичев здорово подготовил свою команду к этой встрече и лишил "красно-синих" главной возможности переходить из обороны в атаку - моментально включался прессинг, когда с мячом встречался Магнуссон, отвечающий за дальние забросы. Сибиряки прибавляют в качестве, это заметно, но пора прибавлять и в плане очковых приобретений, слишком многое может быть упущено уже в начале сезона.
"Уфа", как и "Зенит", рубилась за право продолжать бороться за Лигу Европы. У них на один день отдыха больше, но надо помнить и о том, что "Зенит" играл дома, а вот представители Башкирии летали в Европу. Учитывая, что команде ещё надо добраться до Москвы, надо признать, усталость гостями ощущаться, скорее всего, будет.
Но, несмотря ни на усталость, ни на что прочее, "Уфе" пора побеждать, если она хочет продолжить и в следующем году попасть в квалификацию Лиги Европы. В прошлом туре подопечные Томарова не удержали ничью с "Краснодаром", пропустив на последних минутах встречи. С той самой игры "Уфа" успела потерять одного игрока - клуб покинул вечно незабивающий форвард Фатаи. Правда, в минусе башкирцы в итоге не остались, поскольку клуб подписал Бизяка из Домжале. Того самого, которой забил российскому клубу в предыдущем отборочном этапе Лиги Европы.
"Динамо" пока что вообще не побеждало и претендует на роль самой миролюбивой команды чемпионата (три матча - три ничьи), так что "бело-голубым" три очка нужно не меньше. Все-таки на одних ничейных результатах можно доехать лишь до ФНЛ.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Анжи" - "Оренбург"
Пятница, 19:30. Матч Премьер
Обе команды, открывающие тур, не претендуют на звания даже середняков, но пока что выглядят в игровом плане достаточно целостно. Особенно это удивительно в случае с махачкалинцами, поскольку "Анжи" едва сводит концы с концами и до весны, судя по информации, которая поступает в прессу, вполне способна и не дожить.
"Оренбург" в начале чемпионата достойно проиграл "Спартаку", после чего разгромил "Крылья" и с минимальным преимуществом победил чемпиона России. Подопечные Федотова, может, играют бесхитростно и довольно примитивно, как принято говорить, с явным упором на оборону, но в нынешнем сезоне такую претензию можно предъявить чуть ли не каждой команде. В данном случае никого упрекнуть точно не получится, ведь коллектив ещё в прошлом году играл в ФНЛ.
Представители Дагестана оставляют не столь угнетающее впечатление, которое могли бы, учитывая их трудности. Безнадежности в их действиях нет совершенно точно. В прошлом туре "Анжи" едва не удержал ничью в игре против "Спартака", но подвели необязательные удаления - Понсе зачем-то грубо подкатился в центре поля, а Белоруков схлопотал первую желтую за разговоры. Теперь Махачкале, и так страдающей от недостатка кадров, придется как-то справляться без двух важных игроков.
ЦСКА - "Арсенал"
Суббота, 16:30. Матч Премьер
"Армейцы" продолжают страдать в процессе тотальной перестройки команды. Самый успешный отечественный клуб нового века на данный момент рискует насовсем провалить сезон и не зацепиться даже за Лигу Европы. Впрочем, если Гончаренко сумеет что-нибудь придумать с невыносимо бледным нападением "армейцев", футбольный год ещё может быть спасен, потому как в обороне худо-бедно "красно-синие" справляются: правда, в последнем туре с "Енисеем" "красно-синие" были далеко не безошибочны в защите.
Никола Влашич едет в ЦСКА. Что это за футболист?
Для решения обостряющих проблем клубом буквально на днях был выписан Никола Влашич - хорватский полузащитник "Эвертона", специализирующийся как раз на созидании. Скорее всего, на этих выходных мы его уже увидим в деле, поскольку в центре у ЦСКА играть практически некому - Набабкин получил два матча дисквалификации за нижний брейк в Тюмени
"Арсенал" же на прошлых выходных сподобился на первую победу. Причем на победу в максимально сложных условиях. Туляки пропустили в первом тайме, остались в меньшинстве, но после перерыва забили три мяча в ворота "Ахмата". Сергей Ткачев, арендованный у "армейцев" отметился двумя результативными передачами. Намечается неплохая мотивация для россиянина - показать ЦСКА, что зря его в очередной раз сбагрили, - набираться опыта в 29 лет.
"Краснодар" - "Спартак"
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Центральная встреча тура. "Спартак" не сумел забить ПАОКу в домашней игре (что уж про забить - даже на попадание в створ москвичей не хватило), так что теперь Народной команде будет куда легче концентрироваться на домашнем чемпионате. Несмотря на провал в Европе, РПЛ пока что "красно-белым" покоряется, пусть и не без скрипа. "Спартак" победил дома неплохо сопротивляющихся "Оренбург" и "Анжи", а также сыграл вничью с "Локо" на территории соперника.
Но в случае с готовностью "красно-белых" многое, если не все, зависит от того, как на команде скажется вылет. Да и не только он - скандал вокруг того же Ханни, которому не даёт полноценного шанса Каррера. Либо всё это добавит хорошей спортивной злости - на себя, на журналистов, на хейтеров, - либо москвичи могут поплыть. В новейшей истории мы не раз становились свидетелями неустойчивости "спартаковцев" в психологическом плане.
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ
"Краснодар" пытается справиться с отсутствием Федора Смолова. Против "Уфы" "быки" долго мучились, в итоге забили только после ошибки Пуцко и Беленова, но здесь сложности не в отсутствии забивного форварда, а, скорее, в самой структуре. В последнем туре "Краснодар" ни секунды не напоминал ту техничную и атакующую команду, строительством которой грезил владелец Галицкий. Но с "красно-белыми" будет проще в данном компоненте - зажиматься так, как делала это "Уфа", гости наверняка не станут.
"Ахмат" - "Рубин"
Суббота, 21:30. Матч Премьер
Несмотря на многочисленные комплименты казанцам на старте чемпионата, "Рубин" не смог обыграть "Динамо" на выезде, а "Зениту" и вовсе уступил, так что команда Бердыева свалилась в середину таблицы с довольно невыразительным показателем в 4 очка в первых трех играх. Конечно, надо помнить о больших трудностях команды с составом, только вот потянет это лишь на утешение после обидных неудач - не более.
"Ахмат" оправдывает серую репутацию средней команды, о стабильности не слишком заботящейся. Неожиданное поражение в Туле способно разозлить игроков, но будет ли этого достаточно против обученной и организованной Казани? Вряд ли. Тренеры в Грозном меняются, но лихорадка победа-ничья-поражение остается практически неизменной.
"Крылья Советов" - "Локомотив"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
В первой игре за "Локомотив" Федор Смолов не забил. Отметился он только дальним ударом, пришедшимся в штангу, но по справедливости - нападающий не наиграл даже на такой опасный момент. Смолов слишком вяло открывался, плохо боролся за лонгболлы, - а ведь именно через них "железнодорожники" и пытались вскрывать "Оренбург" - в подыгрыше вообще был бессмыслен по причине большого процента брака.
Но в игре против "Крыльев" он снова получит свой шанс, это практически точно. И если не теперь забивать Федору, то когда? Действующий чемпион пока что не может оформить ни единого мяча в сезоне, при этом противостоят им не самые топовые коллективы нашего первенства (исключая "Спартак" во втором туре). В случае неудачи и в этот раз Геркус получит отличную возможность для того, чтобы снять очевидно надоевшему ему Юрия Семина.
Самарцы же попытаются воспользоваться плохим состоянием москвичей. В прошлом туре команда Тихонова переиграла "Ростов" на чужом поле, а главный тренер дал ясно понять на пресс-конференции, что "списывать" Крылья пока что не стоит.
"Зенит" - "Урал"
Воскресенье, 19:00.Матч Премьер
Питерцам будет тяжело, учитывая, что в четверг они провели тяжелейший матч с "Динамо" из Минска. Игра продолжалась два часа, и это обязательно скажется на готовности игроков. В первую очередь на тех, кто провел весь матч или получил повреждение. Одним из игравших от начала встречи и до конца стал Артем Дзюба, главный герой нынешнего "Зенита", так что его на столь же качественную игру в чемпионате может и не хватить.
Тем более, надо помнить и о Нобоа. Покинуть поле среди недели он был вынужден из-за травмы.
"Урал" пока что вяло набирает очки (еще ни одной победы в сезоне) и мало забивает. Единственная надежда команды - Эрик Бикфалви. Пока что на свой счет записывает голы только он. Впереди у Екатеринбурга неплохая возможность начать выигрывать - их ждет уставший и выжатый в эмоциональном плане соперник, пусть и много выше классом. Особенная мотивация команды из Екатеринбурга может заключаться и в хорошей памяти - на открытии Крестовского судья "Урал" откровенно утопил. Главное, с чем надо справиться Парфенову, - голы на последних минутах, которые его команда слишком охотно пропускает на старте чемпионата.
"Ростов" - "Енисей"
Воскресенье, 21:30. Матч ТВ
Начавший сезон бодрячком "Ростов" довольно неожиданно проиграл Самаре на своем поле. Причем команда Карпина, насчет которой многие специалисты уже стали говорить очень благожелательные вещи, настолько плохо начала встречу, что было непонятно, может, дончанам просто не хочется становиться кем-то повыше средней команды чемпионата? Только во втором тайме южане встрепенулись, но к тому времени "Крылья" вели в счете и в оборонительной стойке сбивали все попытки хозяева что-нибудь придумать в атаке.
"Енисей" почти обыграл ЦСКА, помешал только откровенно липовый пенальти, поставленный на Фернандесе. Аленичев здорово подготовил свою команду к этой встрече и лишил "красно-синих" главной возможности переходить из обороны в атаку - моментально включался прессинг, когда с мячом встречался Магнуссон, отвечающий за дальние забросы. Сибиряки прибавляют в качестве, это заметно, но пора прибавлять и в плане очковых приобретений, слишком многое может быть упущено уже в начале сезона.
"Динамо" - "Уфа"
Понедельник, 19:30. Матч ТВ
"Уфа", как и "Зенит", рубилась за право продолжать бороться за Лигу Европы. У них на один день отдыха больше, но надо помнить и о том, что "Зенит" играл дома, а вот представители Башкирии летали в Европу. Учитывая, что команде ещё надо добраться до Москвы, надо признать, усталость гостями ощущаться, скорее всего, будет.
Но, несмотря ни на усталость, ни на что прочее, "Уфе" пора побеждать, если она хочет продолжить и в следующем году попасть в квалификацию Лиги Европы. В прошлом туре подопечные Томарова не удержали ничью с "Краснодаром", пропустив на последних минутах встречи. С той самой игры "Уфа" успела потерять одного игрока - клуб покинул вечно незабивающий форвард Фатаи. Правда, в минусе башкирцы в итоге не остались, поскольку клуб подписал Бизяка из Домжале. Того самого, которой забил российскому клубу в предыдущем отборочном этапе Лиги Европы.
"Динамо" пока что вообще не побеждало и претендует на роль самой миролюбивой команды чемпионата (три матча - три ничьи), так что "бело-голубым" три очка нужно не меньше. Все-таки на одних ничейных результатах можно доехать лишь до ФНЛ.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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