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Михаил Шац: Дзюба скоро улетит в космос

Известный болельщик "Зенита" Михаил Шац прокомментировал разгромную победу над минским "Динамо".

"Эта победа очень напомнила те прекрасные воспоминания чемпионата мира. В том числе, и о сборной России.

Дзюба просто неимоверный. Заводил ребят, вел команду и сам забивал. Он скоро улетит в космос.

Это сильнейший Дзюба за всю его историю. Помотало-то его здорово. Лучший Дзюба из всех Дзюб, которые были раньше: в "Томи", "Ростове", "Арсенале", "Зените" с Халком и Витселем. Этот Дзюба – лидер", - сказал Шац.

Спорт-Экспресс
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 10:05
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№6 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:25) #
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online

Цитата: conscience
Дзюбе нужна мотивация

Дзюбе нужен умный тренер и доверие, он горы свернет. Я об этом здесь писал, еще когда он в Спартаке был.
Ведь Дзюба вчера практически в одиночку сделал результат, вытащил Зенит. И он был таким всегда и везде. Он никогда при этом не задирает нос и не тянет одеяло на себя, дает партнерам классные пасы, любит участвовать в комбинациях.
Многие ему завидуют, его напору, его свободе, поэтому пытаются сделать из него дурака. Но он в очередной раз утер недоброжелателей.)
Молодец! Крутой нап! Посмотрите его статистику. Крутейший!!!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: raddarv (Сегодня, 12:17) #
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Он скоро улетит в космос.

Скорей бы уж. А то скоро к лику святых его причислят. Не понимаю я этих восторгов по поводу его гениальности. Пару матчей провёл на высоком уровне и он уже бог. Всем же ясно что пока сильные им команды не попадались. Что в нашем РПЛ, что в лиге Европы. Подождём до осени и посмотрим на этого "космонавта". И не забудьте Зенит всегда мощно начинает чемп. а потом сдуваются.
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 11:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюбе нужна мотивация.
Мотивированный Дзюба-то,что нужно.
Ему сказали,что карьера в Зените окончена и он поехал в аренду,классно сыграл на ЧМ.
Молодец!
Теперь у него главная мотивация стать чемпионом России.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Почему нет? Если Газпром билет ему купит, то и полетит
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 10:34) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Чисто по-человечески желаю Дзюбе уехать в Европу и там показывать свой несгибаемый характер, характер настоящего русского мужика, который ради поставленной цели, не смотря на различные обстоятельства заиграет в любой команде и будет лидером.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:09) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
не, Дзюба молодец, спору нет (и на ЧМ)
но вы и так Динамовцев должны были проходить..потому поспокойнее надо быть в суждениях


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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