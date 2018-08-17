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На домашний матч "Крыльев Советов" с "Локомотивом" продано уже 23 тыс билетов

Пресс-служба самарских "Крыльев" сообщила, что на домашний матч с "Локомотивом" уже продано 23 тыс билетов.

На стартовый матч сезона с ЦСКА в Самаре пришло 39 137 зрителей, а матч с "Оренбургом"посетили 22 930 человек.

Матч "Крылья Советов" – "Локомотив" состоится в воскресенье, 19 августа. Начало – в 16.30 по московскому времени.
Теги: Крылья Советов Локомотив ЦСКА Оренбург
Сегодня, 14:30
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