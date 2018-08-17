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Константин Лепехин: Дзюба выходит на новый уровень игры

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выходит на новый уровень игры, об этом свидетельствуют последние результаты команды, заявил РИА Новости обладатель Кубка России-1998/99 в составе "сине-бело-голубых" Константин Лепехин.

"Дзюба говорит правильные, умные вещи. Так и должен говорить человек. Но самое важное, что на поле он не говорит, а делает. На мой взгляд, у него настоящий эмоциональный всплеск после чемпионата мира. Он выходит на новый уровень игры, об этом свидетельствует тот футбол, который он показал против "Динамо" и в последних матчах чемпионата России", - сказал Лепехин.
Теги: Лепехин Дзюба
Сегодня, 19:08
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№2 Написал: 1111111111 (Сегодня, 19:59) #
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Звёзд не, так мы их слепим!))) Что,может, дадут ГЕРОЯ РОССИИ , за взятие МИНСКА!)))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 19:24) #
  • -4
  •  (4)
online

Ура?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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