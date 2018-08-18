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Геннадий Орлов: когда удалили Адриано, я не увидел у "Спартака" такой самоотдачи, которую продемонстрировал "Зенит"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил выступление "Спартака" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и "Зенита" в - Лиге Европы.

"ПАОК, конечно, помощнее Минска, здесь вопросов быть не может. И Лигу чемпионов с Лигой Европой сравнивать сложно. Но здесь стоит еще говорить и о характере команды. Дело-то еще и в характере! Когда удалили Адриано, я что-то не увидел у "Спартака" такой самоотдачи, которую продемонстрировал "Зенит" без Паредеса. Здесь многое зависит от подхода к игре, к делу", - цитирует Орлова СЭ.
Теги: Орлов Зенит Спартак
Сегодня, 00:47
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(4)
№7 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 02:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Правда там адекватные болелы спартака были, а не такие как ты - Ч.мо!!

Витёк,каким образом ты,один из самых неадекватных бомжар на этом сайте,определяешь степень адекватности других? laughing
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 02:20) #
  • -1
  •  (1)

лучше бы у Гены спросили,почему Зенит-Спартак играют какой уже год подряд в первом круге в Питере?Вот было бы интересно узнать его мнение,по каким таким обстоятельствам так происходит?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 02:08) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
как сказал тренер Минска, у Зенита есть ГАЗПРОМ

а у Спартака Лукойл и судейский корпус!
p.s. Даже бол-ки спартака сказали, что тренер Минска дебил и видно перепутал команды, когда у нас удалили Паредеса и непоставили 4-и пенальти!! Правда там адекватные болелы спартака были, а не такие как ты - Ч.мо!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 01:21) #
  • +3
  •  (5)

Гена опять волнуется за Спартак,ну не может он без сравнения со Спартаком.
И соглашается что соперники у российских клубов были разные по классу,вроде понимает,и турниры разные по уровню,но не может не поддеть Спартак,все так плохо,и игроки не такие,самоотдача плохая.Ну так равняйся на чемпиона(Локомотив,если забыл)и отстань ты от Спартака.
И вообще Гена похоже здорово пьет,коль целую неделю молчал,после 0-4 в Минске.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 01:21) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Гена, иди на хрен..
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 01:19) #
  • -2
  •  (4)

как сказал тренер Минска, у Зенита есть ГАЗПРОМ
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:52) #
  • 0
  •  (6)

Гена, возьмись ещё за Зину-2, там самоотдачу наладь..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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