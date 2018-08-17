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Решение об участии Мацея Рыбуса в матче с "Крыльями Советов" будет принято в день игры

Все футболисты московского "Локомотива", кроме полузащитника Александра Коломейцева, полетят на матч чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", решение по защитнику Мацею Рыбусу, который восстанавливается после травмы, будет в день игры в Самаре. Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Готовимся на базе в одноразовом режиме тренировок, почти все живы и здоровы. У Рыбуса была небольшая травма, в день игры определимся, выйдет ли он на поле. Он, как и все остальные, кроме Коломейцева, полетит в Самару", - сказал Семин.

"Коломейцев травмирован, у него индивидуальная программа, он с физиотерапевтом и точно не полетит на матч. У него повреждение бедра, но не могу сказать точно, на сколько он выбыл", - добавил тренер.
Теги: Рыбус Семин Локомотив
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