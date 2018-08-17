"Зенит" больше не отпустит игроков этим летом и продолжает поиск новичков

Состав "Зенита" этим летом больше не покинут футболисты после перехода Эмилиано Ригони на правах аренды в "Аталанту".Клуб из Санкт-Петербурга закончил кампанию «на выход» и не намерен расставаться с другими игроками.Кто-то из футболистов может покинуть "Зенит" лишь в случае поступления очень выгодного предложения."Зенит" продолжает поиск возможностей для усиления команды на трансферном рынке.