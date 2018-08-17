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"Зенит" больше не отпустит игроков этим летом и продолжает поиск новичков

Состав "Зенита" этим летом больше не покинут футболисты после перехода Эмилиано Ригони на правах аренды в "Аталанту".

Клуб из Санкт-Петербурга закончил кампанию «на выход» и не намерен расставаться с другими игроками.

Кто-то из футболистов может покинуть "Зенит" лишь в случае поступления очень выгодного предложения.

"Зенит" продолжает поиск возможностей для усиления команды на трансферном рынке.

Sport24
Теги: Зенит
Сегодня, 18:41
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(2)
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это так камбэк над Минском вскружил голову бомжам?
Ипать годовой бюджет Минска - меньше чем тачка травмированого Кокорина.
Вы там че совсем ипанулись?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Goodmany
Заболотного, Чернова, Нету, Оздоева, Краневитера нужно пристраивать

Чего их пристраивать, просто верните обратно, где взяли...


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сеноповал
Семак стелется перед Лодыгиным и чурбанами, которых привело ворьё - пипец Зениту при этом недотренере
Лучше бы думал, куда такое говно слить за рубль - значит в доле
А это значит, что Зениту при Семаке - пипец!

ты че продажная свиная ш***а? ну жди эцих с гвоздями падла rage
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 20:12) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сережа - может в ЦСКА ,какая разница где таблички вырезать
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (2)
online

звучит как угроза blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 19:06) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Goodmany
У каждого свое мнение. Но по мне в команде перебор, плюс отсутствие свежей крови. На мой субъективный взгляд Заболотного, Чернова, Нету, Оздоева, Краневитера нужно пристраивать. Возможно даже Паредеса. Да игрок сильный, но мотивации вообще не видно. Тот же Нету в глубоком запасе, а ведь еще Маммана вот-вот поправится. Заболотный не уровень команды борящейся за чемпионство, тем более Кокорин аналогично поправляется уже.


Краневиттера и Нету точно можно было продать. Чернова в аренду, Оздоев для меня вообще персонаж странный. Паредес однозначно нужен, особенно если в группу ЛЕ выйдем.

Заболоный, чего не отнять у него, очень старается в каждой игре. Плюс паспорт. Может быть, еще найдут ему позицию на поле. Вчера в подыгрыше был полезен. Да, и думается, зарплатную ведомость он не сильно нагружает, в отличие от того же Нету или Краневиттера. Все имхо.

Еще можно не мариновать Лодыгина. Не знаю, может быть он вратарь неплохой, но в Зените у него явно не прет. К тому же есть Миша Кержаков, Бабурин...
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 18:50) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Семак стелется перед Лодыгиным и чурбанами, которых привело ворьё - пипец Зениту при этом недотренере
Лучше бы думал, куда такое говно слить за рубль - значит в доле
А это значит, что Зениту при Семаке - пипец!
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 18:43) #
  • +4
  •  (6)

У каждого свое мнение. Но по мне в команде перебор, плюс отсутствие свежей крови. На мой субъективный взгляд Заболотного, Чернова, Нету, Оздоева, Краневитера нужно пристраивать. Возможно даже Паредеса. Да игрок сильный, но мотивации вообще не видно. Тот же Нету в глубоком запасе, а ведь еще Маммана вот-вот поправится. Заболотный не уровень команды борящейся за чемпионство, тем более Кокорин аналогично поправляется уже.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
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