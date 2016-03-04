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Балканский шопинг. ЦСКА хочет взять в аренду серба Груйича

После того, как "армейцы" официально представили Николу Влашича, который ближайший год проведет в составе "красно-синих", просочилась информация об ещё одном возможном усилении москвичей. Речь вновь идёт о полузащитнике из АПЛ, но теперь - о сербе Марко Груйиче из "Ливерпуля".

Балканский шопинг. ЦСКА хочет взять в аренду серба Груйича

Насколько известно, в субботу, 18 августа, представители москвичей должны встретиться с английскими коллегами для того, чтобы обсудить годичную аренду серба, которому пока что не находится место в "Ливерпуле". Если судить по слухам, - наверняка мы будем что-либо знать только после официального объявления - речь о возможном выкупе по итогам сезона не идет, - "скаузеры" заинтересованы в возвращении футболиста.

Груйич уроженец Белграда. Занимался он в академии "Црвены Звезды", что любопытно - непонятно, как на воспитанника неприятелей отреагируют фанаты "красно-синих", ведь поклонники "Црвены" находятся в чрезвычайно близких отношениях с болельщиками московского "Спартака". В прошлом розыгрыше Лиги Европы ЦСКА встречался со "Звездой" и даже необычайно теплые отношения между сербами и русскими - на прошедшем чемпионате мира они чувствовались особенно - не помогли избежать оскорбительных зарядов в обе стороны.

Дебютировал в основном составе Груйич в 17 лет, сыграв против "Войводины", правда, закрепиться в команде не сумел и отправился в аренду. Год Груйич провел в другом сербском клубе "Колубара". После годичной ссылки он вернулся в одну из двух главных команд Сербии и уже вписался в коллектив. В 2015 он сумел вместе со сборной Сербии до 20-ти лет выиграть молодежный чемпионат мира.

Crveno belo ?? ????????

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Всего за "Црвену" Груйич провел лишь 31 матч (отметился 5-ю голами). Этого хватило для того, чтобы "Ливерпуль" рассмотрел в нём большой талант и сделал предложение о покупке. Правда, договориться сразу у "скаузеров" не получилось. Вышла даже не очень приятная, но забавная история.

Горан Груич, отец полузащитника, зимой 2016-го, когда и проходила основная часть переговоров с англичанами заявил, что отобрал у сына паспорт, чтобы тот не уехал куда не надо и не сломал себе карьеру:

– Я не позволю разрушить жизнь моего сына. Люди, которые работают в клубе, остались без гроша и видят выход из ситуации в продаже моего сына. На него оказывается серьезное давление: они по десять раз на дню названивают ему и пытаются убедить подписать контракт с «Ливерпулем». Паспорт Марко у меня, я заявляю, что сын никуда не уйдет. Он стал чемпионом мира среди молодежных сборных и идет к завоеванию чемпионства с "Црвеной Звездой". Логично, что через год цена на него будет еще выше.

В итоге отец уступил и через две недели договоренность была достигнута.

Груйича пытались забрать ещё осенью, но клуб устоял, а вот зимой от предложенных 7 миллионов евро отказаться было уже тяжело. Помимо Англии, за игроком охотились представители и других топовых чемпионатов (в первую очередь, назывались "Бенфика" и "Рома"), но Марко поехал именно к Клоппу, для которого эта покупка стала первой трансферной операцией в Англии. Тренер пояснял свой выбор:

– Он хороший парень, молодой, но играет важную роль в "Црвене", лучшей команды Сербии. Высокий, но быстрый и с хорошей техникой. Он может отдать умный пас и обыграть.



Но выяснилось, что немец явно поторопился. Груйич не был готов к премьер-лиге и даже не смог себя зарекомендовать в молодежной команде "Ливерпуля", куда он был сослан, дабы набраться опыта. До своей аренды в "Кардифф Сити" Груйич только восемь раз вышел на поле и отработал одни сборы вместе с основным составом.

В футболке "Кардиффа" серб тоже не смог показать чего-нибудь выдающегося, но все равно прибавил. Груйич провел 13 матчей в составе "ласточек" и отметился одним забитым голом. С таким багажом он вернулся из Чемпионшипа обратно в "Ливерпуль", где места ему на данный момент, конечно, нет. Надо было придумывать какие-то варианты.

По слухам, предложения по покупке были от "Мидлсбро" и "Кардиффа", но по информации некоторых британских изданий, сами же клубы в итоге отказались от приобретения этого игрока. Да и сам "Ливерпуль" не хочет его продавать - сейчас речь идет только об аренде. Главным конкурентом российского клуба был итальянский "Торино", но совсем недавно стало известно, что "красные" отказали.

***

Один Марко в ЦСКА уже был - в 2009 году в стан москвичей перебрался чилиец Гонзалес. Игрок поразил своим уровнем технического оснащения и энергией, но подвели травмы, - футболист получил прозвище "хрустальный" и так и не смог стать в ЦСКА кем-то большим, чем мимолетным легионером, о котором основная часть болельщиков в скором времени благополучно забыла.

"Армейцам" он, если сумеет преодолеть проблемы адаптации, которые у него, безусловно, есть, обязательно пригодится. Это центральный полузащитник, который, по его же словам, предпочитает действовать ближе к атаке. На эту позицию "армейцы" уже взяли Влашича, так что, скорее всего, Груйичу придется опускаться чуть ниже, но вполне возможно он пригодится и на том месте на поле, к которому привык. В конце концов, конкуренция всегда полезна, да и не факт, что Влашич сразу и с места заиграет.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Ливерпуль Груйич Гончаренко Клопп
Сегодня, 12:44
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№6 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 13:09) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ослы хочут
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 13:07) #
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online

Я в начале прочитал Бакланский.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:03) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: tiki
вчера ж новость что отказ

Да ладно тебе. Радуйся , что новости высвечивают за ваш клуб на ленте новостей. Хоть какой-то интерес.

а ты думаешь популярность ленты влияет на трансферы и на какой либо позитив? это вопрос к новостникам
вот были популярны темы о вас и о Зените.и как?толку от них*факт есть факт. без оного нет смысла обсуждать что либо
а все эти "анализы" как правило слизаны с чемпа или любого другого сайта


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:01) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: tiki
вчера ж новость что отказ

Да ладно тебе. Радуйся , что новости высвечивают за ваш клуб на ленте новостей. Хоть какой-то интерес.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
вчера ж новость что отказ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
хватит аренд надо покупать кого нибудь но не менее 10 млн
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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