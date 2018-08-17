Евгений Ловчев: даже ветераны не проиграли бы "Зениту" с таким счетом

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал победу "Зенита" над минским "Динамо" со счетом 8:1."Зенит" сделал что-то невообразимое! Соперник был просто деморализован. Удивительно, как этой команде "Зенит" мог проиграть в первом матче 0:4. Несмотря на это, "Зенит" верил в победу в ответной игре. Я — нет. Ну, потому что даже ветераны могли бы встать у ворот и это преимущество сохранить.Отметил бы настрой "Зенита". С самого начала они вгрызались в нужный результат и смогли сравнять счет по сумме двух матчей. После чего пропустили… Ведь и вдесятером в этот момент играли, и забивать нужно было два, а сил потрачено много. Но все равно в такой момент забили не два, а еще четыре!В очередной раз мы убедились, что футбол награждает тех, кто рвет на поле, тех, кто очень хочет победить. Жаль, что болельщики "Зенита" не увидели вживую это на стадионе. Но наверняка сейчас праздник в питерской ночи, люди отмечают такую победу в городе.Я тоже сейчас радуюсь за Питер, за клуб, за Дзюбу, за Семака. И до сих пор, повторюсь, не понимаю, как можно было проиграть такой команде 4:0 в первом матче. Всех питерцев с выдающейся, чего уж там, победой!" — написал Ловчев в телеграме.