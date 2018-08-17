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"Оренбург" в гостях победил "Анжи"

Чемпионат России

4 тур

"Анжи" – "Оренбург" 1:3

Гол: Новосельцев, 14 - Попович, 71 (пен.), Сутормин, 80, Чуканов, 85

Нереализованный пенальти: Маркелов, 41

"Анжи": Дюпин, Гапон, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Рабиу, Кулик, Кацаев (Ондуа, 67), Гиголаев (Агаларов, 79), Маркелов (Мохаммад, 89)

"Оренбург": Фролов, Терехов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Мишкич, Чиркин (Попович, 46), Афонин, Бреев (Чуканов, 59), Козлов (Кулишев, 90)

Предупреждения: Чиркин, 10, Бегич, 40, Маркелов, 56, Попович, 57, Новосельцев, 70, Сиваков, 72, Рабиу, 76
Теги: Оренбург Анжи
Вчера, 21:27
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(3)
№11 Написал: Бриг (Вчера, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
"Оренбург" продолжает удивлять.Первым пропустил.Волевая победа на чужом поле. "Анжи" старался, демонстрировал свое желание, но этого оказалось мало.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№10 Написал: brysy москва (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Арджы уже достал всех, мочить их надо продолжать, чтоб духу ихнего больше не было.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Вчера, 22:22) #
  • -1
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Цитата: pivo69
Оренбург с уверенной выездной победой!
Вот вижу эту манеру командной игры,
но не могу вспомнить кого они мне
напоминают...

рано или поздно,удача может отвернуться,с Крыльями почти все моменты использовали,с Локо по сути единственный момент был,а Анжи во втором тайме просто пешком ходили.Я думаю еще 2-4 матча должны дать ответ по уровню перспектив команды.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: pivo69 Германия (Вчера, 22:17) #
  • 0
  •  (4)

Оренбург с уверенной выездной победой!
Вот вижу эту манеру командной игры,
но не могу вспомнить кого они мне
напоминают...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Вчера, 22:07) #
  • +1
  •  (3)

Оренбург здорово использует моменты в матчах,если 2 момента есть один гол обязательно команда забивает,Спартак создает 10 моментов забивает 1 гол.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Ville СПб (Вчера, 22:07) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: нетрал
кому нах нужен оренбург?

ну мне нужен, и чо?


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 22:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот так пенальти не забить.... Воротчик зверь
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: Quincy (Вчера, 21:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
класс
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: ilovefootball (Вчера, 21:37) #
  • +1
  •  (5)

Ни куяссе, Оренбург штормит, молодца, просто так 9 очков не даются на старте.
Посмотрел сейчас тренеров и игроков - никого не знаю, молодцы парни, удачи!
П.с. в руководстве клуба "газмяспром", народные бабосы и здесь дают о себе знать.
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 21:36) #
  • -1
  •  (3)
online

мда..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Вчера, 21:29) #
  • -3
  •  (5)

интересно услышать мнение Бубнова про этот матч blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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