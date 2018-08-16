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Жена и сын Юрия Жиркова чуть не утонули на испанском курорте

Инна Жиркова, жена футболиста "Зенита" Юрия Жиркова, которая сейчас отдыхает в Марбелье (Испания), рассказала, что могла утонуть вместе со своим сыном.

"Я немного отошла и теперь могу поделиться с вами. На этом фото мы уставшие немного, но счастливые, гуляли с детками в зоопарке, он очень большой, и было очень жарко, ходить пришлось немало. Но рассказать я хотела о другом. После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон, а сама тихонечко собралась и поехала на пляж. Забыла снять часы и, к сожалению, лишилась их, ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что всё в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя. Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит. Единственное, что важно — это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких", — написала Жиркова в своём инстаграме.

Я немного отошла и теперь могу поделиться с вами . На этом фото мы уставшие немного ,но счастливые , гуляли с детками в зоопарке ,он очень большой и было очень жарко ,ходить пришлось не мало . Но рассказать я хотела о другом . После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон ,а сама тихонечко собралась и поехала на пляж . Забыла снять часы и,к сожалению,лишилась их ...( ? ночью плохо спала ,переживала из-за этого ,пока вчера кое-что не случилось . Я на руках с младшим сыном чуть не утонула . И знаете ,когда я вылезла из этого ,я совершенно точно поняла ,что все в этой жизни происходит не просто так , я поняла ,что из-за потери вещей ,пусть и дорогих тебе ,можно растраиваться ,но точно не убиваться от горя .Жизнь одна ,что-то уходит ,что-то приходит . Единственное ,что важно -это здоровье и наша жизнь . Я просто хочу всем пожелать удачи и везения ,берегите себя и ваших близких ?

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Инстаграм Инны Жирковой
Теги: Жирков
Сегодня, 08:29
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3
(2)
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 09:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
А Жирков вообще-то играет еще? Что-то его не видно на поле в играх Зенита.

травмирован


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 09:14) #
  • 0
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Нечего по курортам без мужа шариться. Сказано в писании:" Да прилепится жена к мужу". Бесятся с жиру от шальных денег. А Жирков вообще-то играет еще? Что-то его не видно на поле в играх Зенита.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: ArtemZaitcev Санкт-Петербург (Сегодня, 09:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что за хрень я только что прочитал на футбольном сайте. Вы еще сториз из инстаграмов публикуйте...
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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