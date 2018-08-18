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Егор Титов сделал прогноз на матч "Краснодар" - "Спартак"

Бывший игрок "Спартака", а ныне тренер "Енисея" Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Спартаком".

"Игра должна получиться яркой. "Краснодар" забивает в каждом матче, пропускает тоже немало. "Спартак" пока очень мало забивает в чемпионате, уже успел вылететь из Лиги чемпионов, но нужно постараться реабилитироваться в Краснодаре.

Команды регулярно выдают очень результативные и красивые матчи в Краснодаре. Много мячей забивается в этих играх. Первое время без Смолова забивать "Краснодару" будет труднее. Но у него есть хорошие игроки в средней линии – Мамаев, Классон. Ари вернулся.

Я жду голов от этой встречи. "Спартак" мне кажется фаворитом, но ставить на него не рискну", — сказал Титов.

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Теги: Титов Спартак Краснодар
Сегодня, 08:41
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№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 09:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец,бромантанщик,реально смотришь на вещи.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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