Егор Титов сделал прогноз на матч "Краснодар" - "Спартак"

Бывший игрок "Спартака", а ныне тренер "Енисея" Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Спартаком"."Игра должна получиться яркой. "Краснодар" забивает в каждом матче, пропускает тоже немало. "Спартак" пока очень мало забивает в чемпионате, уже успел вылететь из Лиги чемпионов, но нужно постараться реабилитироваться в Краснодаре.Команды регулярно выдают очень результативные и красивые матчи в Краснодаре. Много мячей забивается в этих играх. Первое время без Смолова забивать "Краснодару" будет труднее. Но у него есть хорошие игроки в средней линии – Мамаев, Классон. Ари вернулся.Я жду голов от этой встречи. "Спартак" мне кажется фаворитом, но ставить на него не рискну", — сказал Титов.