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Алексей Евсеев: "Урал" даст бой "Зениту"

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".

"Мы понимаем, что "Зенит" — очень серьёзный соперник. Но и мы не мальчики для битья.

Парфенов обязательно разберёт игру петербургской команды. Мы очень большое внимание уделяем теории: смотрим нарезки матчей соперников, разбираем сильные и слабые места. Так будет и перед "Зенитом"

Вообщем, мы дадим бой в Петербурге", - цитирует футболиста "Спорт день за днём".
Теги: Урал Зенит
Сегодня, 08:48
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:58) #
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online

Почему бой ? Нужно выходить и обыгрывать этот середнячок. В Зените нет ни одного топ игрока .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 08:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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