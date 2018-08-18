Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в третий раз стал отцом. Его супруга Лариса родила третью дочку."Сегодня самый светлый праздник на земле, жена доченьку подарила мне! Спасибо, дорогая, тебе за третью девочку.Родители назвали новорожденную Евой. У пары уже есть дочки Кристина и Мила.