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Павлюченко в третий раз стал отцом

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в третий раз стал отцом. Его супруга Лариса родила третью дочку.

"Сегодня самый светлый праздник на земле, жена доченьку подарила мне! Спасибо, дорогая, тебе за третью девочку.

Родители назвали новорожденную Евой. У пары уже есть дочки Кристина и Мила.

Инстаграм Романа Павлюченко
Теги: Павлюченко
Сегодня, 10:45
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 13:08) #
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Браво, Роман Анатольевич - поздравление Вам !
Но, как пожелание, - нужен еще и сын-футболист! Тогда можно будет ждать Вашего наследника-футболиста в составе Сборной России уже к Чемпионату мира-42 !!!
А вообще у каждого настоящего (!) футболиста в семье должен быть
обязательно - "хет-трик" - это по-футбольному, а лучше и больше !!! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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