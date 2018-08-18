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Роберт Мак: я готов к жесткой конкуренции за место в составе "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак отметил, что большое количество игроков в команде не повредит.

"У нас большая обойма игроков. Мы играем в разных турнирах – чемпионат, кубок, Лига Европы. Для ротации нужны игроки.

У кого-то бывают плохие дни – как в Минске, у кого-то хорошие. Это неплохо, зато у тренера есть выбор.

Но конкуренция за место в составе действительно будет жесткой. И я к этому готов", - цитирует словака СЭ.
Теги: Зенит Мак
Сегодня, 11:08
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 12:40) #
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online

"Зенит" в Кубке России не играет (!!!) -
в Прошлом году, например, он уже в 1/16 специально "слился"...
Было невольное впечатление, после 0:4 в Минске (от средненького "Динамо") , что "Зенит" решил "слиться" и из Лиги Европы, типа "европейская ФНЛ" его не интересует...
Так что, в этой связи, скамейка у "Зенита" уж явно донельзя РАЗДУТАЯ и на ней много не только сидящих, но и лежащих , и спящих! (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Готов, верим.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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