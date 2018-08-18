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"Спартак" сыграет в Краснодаре в белой форме

В матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" "Спартак" сыграет в белой форме, сообщает пресс-служба клуба.



Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 11:12
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:32) #
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В КРАСНОдаре, против команды "КРАСНОдар" играть в БЕЛОЙ форме - это равносильно выкинуть "белый флаг"...
Красные, как известно, белых победили!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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