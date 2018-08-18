Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Краснодар" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Быстров: не поступит предложения - поеду играть в покер и рыбачить

Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров отметил, что открыт для предложений.

"Я открыт для любых предложений, но пока ничего интересного не было. Сейчас занимаюсь делами, не касающимися футбола.

Не поступит предложения — ничего страшного. Поеду на рыбалку, получу удовольствие. К тому же на покерные турниры приглашают, буду ездить", — сказал Быстров.

В настоящий момент 34-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

Sport24
Теги: Быстров
Сегодня, 11:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
в 34 пенсионер ...учитесь ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
а на работу когда ?


А зачем? Я думаю он достаточно заработал, чтобы всю жизнь не работать. Если конечно не спустит все в покер)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 12:26) #
  • +1
  •  (3)
online

Очень плохо, невероятно жаль, что российские футболисты (особенно известные) перешагнувшие рубеж в 30 лет (30-35-летние) и еще могущие играть, при уходе из команд Премьер-лиги и отсутствии от таких команд предложений практически сразу БРОСАЮТ футбол...
Ну почему бы не поиграть хотя бы сезон-два в командах ФНЛ или ПФЛ... Ради зрителя, ради пропаганды футбола, ради когда-то родного города в котором родился (жил, учился...), ради команды, в которой когда-то играл ( начинал играть)...
Подобное посвящение себя после Премьер-лиги одной из команд ФНЛ или ПФЛ должна стать традицией, особенно, повторяю для известных футболистов, для тех кто выступал в Сборной, да, впрочем, для всех , кто выступал в Премьер-лиге...
Нужно прописать для всех команд ФНЛ и ПФЛ "желательность" иметь в своем составе на сезон, одного из в прошлом известных игроков, завершивших по возрасту (30-35-летних) свои выступления в Премьер-лиге... Не знаю, как команде, но ЗРИТЕЛЮ это было бы и интересно и важно! особенно, когда этот игрок, причастен своей биографией к конкретному городу (региону)
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 12:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
а на работу когда ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.