Быстров: не поступит предложения - поеду играть в покер и рыбачить

Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров отметил, что открыт для предложений."Я открыт для любых предложений, но пока ничего интересного не было. Сейчас занимаюсь делами, не касающимися футбола.Не поступит предложения — ничего страшного. Поеду на рыбалку, получу удовольствие. К тому же на покерные турниры приглашают, буду ездить", — сказал Быстров.В настоящий момент 34-летний хавбек находится в статусе свободного агента.