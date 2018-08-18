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Молодежки "Спартака" и "Краснодара" разошлись миром

В матче четвёртого тура молодёжного первенства России "Краснодар" принимал на своем поле московский "Спартак".

Встреча прошла на стадионе академии "быков" и завершилась со счётом 1:1.

На 23-й минуте встречи счёт открыл полузащитник московской команды Илья Мазуров. Ответный гол был забит уже во втором тайме — нападающий краснодарцев Руслан Пидлисняк отправил мяч в ворота Артёма Поплевченкова на 73-й минуте игры.
Теги: Спартак Краснодар
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