Молодежки "Спартака" и "Краснодара" разошлись миром

В матче четвёртого тура молодёжного первенства России "Краснодар" принимал на своем поле московский "Спартак".Встреча прошла на стадионе академии "быков" и завершилась со счётом 1:1.На 23-й минуте встречи счёт открыл полузащитник московской команды Илья Мазуров. Ответный гол был забит уже во втором тайме — нападающий краснодарцев Руслан Пидлисняк отправил мяч в ворота Артёма Поплевченкова на 73-й минуте игры.