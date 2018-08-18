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Ильзат Ахметов: мы хорошо поработали и готовы обыграть тульский "Арсенал"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом".

"Мы хорошо поработали на этой неделе. С нетерпением ждем матча с "Арсеналом".

Сделаем все, чтобы одержать победу. Конечно же нам будет необходима поддержка наших болельщиков, которые всегда помогают" — приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 12:49
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№1 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Удачи парни 2-0
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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