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Егор Титов: нечего бояться ЦСКА - это больше не топ-клуб

Тренер "Енисея" Егор Титов поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ ЦСКА - "Арсенал".

"Енисей", в прошлом туре отыграл с ЦСКА. И могу сказать, что эту команду бояться не нужно. Это поняли и наши футболисты.

ЦСКА точно будет непросто в этой игре. На сегодняшний день это не топ-клуб. Молодая команда. Новички появляются. Но футбола в игре ЦСКА сейчас мало, на мой взгляд.

Считаю, что Тула в этом матче может претендовать на очки. Команда достойная, крепкая и умеет играть вторым номером. Так что в этой встрече выберу ставку на "Арсенал" с ничьей – X2", – сказал Титов.

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Теги: Титов ЦСКА Арсенал Енисей
Сегодня, 13:20
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29
(8)
№29 Написал: конеебчик) (Сегодня, 16:12) #
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online

конюшня и не была никогда топ клубом,как были на задворках,туда и вернулись.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№28 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
А какие выводы сделаны по паоку?)
1 матч у них показал все)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№27 Написал: anonymous (Сегодня, 16:02) #
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online

Цитата: maradona72
Цитата: anonymous
, всё зависит от тактики, а не от доминирования на поле и судьи

Мозг не епи ни мне не сибе, на счет Анжи..Не было там никакой тактики..

нё ёбть кули с сектантом спорить, тебе видней astonished
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№26 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:01) #
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online

Цитата: anonymous
, всё зависит от тактики, а не от доминирования на поле и судьи

Мозг не епи ни мне не сибе, на счет Анжи..Не было там никакой тактики..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№25 Написал: anonymous (Сегодня, 15:59) #
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online

Цитата: maradona72
Цитата: anonymous
но то что судья посадил Анжи на свисток ты не согласен? матч смотрел

Смотрел. И трезв был.
А как можно не "посадить свисток" команду у которой было 20% владения мяча, ноль ударов створ, и которая только лупила по ногам, и песдела больше чем болельщики на трибунах?

в сравнение приведу тебе матч норвежского пердива, который смотрел т.к. поставил на него, Викинг - Олесунн, 70% владения мячом хозяевами, по ударам тем более итог 0-2 проипали, всё зависит от тактики, а не от доминирования на поле и судьи
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№24 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
вообще тактика известная

Ты матч то видел? Анжи за всю игру середину поля пересекли раз пять от силы...
Цитата: anonymous
(немудрено - центр защиты)

Это шедевр. Если он центр защиты, то судью можно на xyй посылать? Да? Вообще то это прямая красная сразу.
Цитата: anonymous
ищется повод

Не...ну ахуенно...это поиск повода? Когда он рубанул по ногам...Ну я не знаю...
Цитата: anonymous
на свистке одна команда

Так они в мяч и не пытались играть. Даже уже при 0:1 они упорно стояли прижавшись к воротам жопой...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№23 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:56) #
  • -1
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online

Цитата: anonymous
но то что судья посадил Анжи на свисток ты не согласен? матч смотрел

Смотрел. И трезв был.
А как можно не "посадить свисток" команду у которой было 20% владения мяча, ноль ударов створ, и которая только лупила по ногам, и песдела больше чем болельщики на трибунах?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№22 Написал: anonymous (Сегодня, 15:53) #
  • -1
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online

Цитата: maradona72
Цитата: anonymous
оммент с другого ресурса, надеюсь поймёшь о чём я...

Даже если это не твое видение и с другого ресурса.Мнение есь мнение.
Но тут опять же нет ни слово за красную карточку. Так все таи ты можешь своими словами написать, какая из красных не правильная?

первая да, прямая красная, согласен, но то что судья посадил Анжи на свисток ты не согласен? матч смотрел
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:51) #
  • -2
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online

Цитата: anonymous
оммент с другого ресурса, надеюсь поймёшь о чём я...

Даже если это не твое видение и с другого ресурса.Мнение есь мнение.
Но тут опять же нет ни слово за красную карточку. Так все таи ты можешь своими словами написать, какая из красных не правильная?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№20 Написал: anonymous (Сегодня, 15:48) #
  • -1
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online

Цитата: maradona72
Цитата: wir sind die besten
Тогда где Локо,

На градусов 25 поверни налево голову, глянь на таблицу, и увидишь КТО разыграл между собой супер кубок

Цитата: anonymous
если обыграть без судейки само Анжи никак?

А какая красная не правильная была?

коммент с другого ресурса, надеюсь поймёшь о чём я...

Ну и вообще тактика известная. У одной команды нарушения не фиксируются, соперники фолят в ответку - фолы, на всякий случай в первом раздаются несколько жк по малейшему поводу, Белоруков за разговоры (немудрено - центр защиты) во втором ищется повод дать вторую. Забавно, что защита в сми строится на том, что нарушения были и повод для кк тоже. В упор журналисты не видят, что на свистке одна команда, достаточно при потере мяча упасть или вскрикнуть - мяч тебе вернут, хочешь отобрать - толкай, пинай, все позволено. Вообще-то глазами все видно и назначение этого судейки понятно.
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:42) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: wir sind die besten
Тогда где Локо,

На градусов 25 поверни налево голову, глянь на таблицу, и увидишь КТО разыграл между собой супер кубок

Цитата: anonymous
если обыграть без судейки само Анжи никак?

А какая красная не правильная была?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№18 Написал: anonymous (Сегодня, 15:40) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: SPV 77
Цитата: Седой
Это он по 3м матчем вывод сделал? Эксперт)

А надо быть обязательно экспертом ,что бы видеть какое дно сейчас цска?

а свиньи не дно? если обыграть без судейки само Анжи никак?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№17 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смело! Но как-же победа в суперкубке? Тогда где Локо, ну и логично...где Енисей smirk ?
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: CSKA_Best
а енисей супер топ клуб satisfied

Вот именно что нет..Но они в прошлом туре раскатали кал , но судья все таки правильно свистнул и подарил калу одно очко


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№15 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 15:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
а енисей супер топ клуб satisfied
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:50) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: pаshа
??Я как-то упустил..

скрин есть где-то.если надо найду


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№13 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 14:46) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Если тренеришка "автобусного парка" сказал что ЦСКА не топ клуб ,значит так и есть stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№12 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 14:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Все помнят заголовок русфутбола : ""Кристал Пелес " проeбал в гостях"

Что серьёзно????????Я как-то упустил..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№11 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 14:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Это он по 3м матчем вывод сделал? Эксперт)

А надо быть обязательно экспертом ,что бы видеть какое дно сейчас цска?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: AnK. (Сегодня, 14:03) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Прихла "Сливного бочка" вынырнул из тины.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:58) #
  • -3
  •  (13)
online

Цитата: Седой
Это он по 3м матчем вывод сделал? Эксперт)

Он это вывод сделал в матче с ихней командой..
Только благодаря судье , вы взяли очко с Енисеем. Т.е по сути , победа Енисея была логична. Но вы говно, и не хотите это признавать.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№8 Написал: Angelsh (Сегодня, 13:57) #
  • -3
  •  (7)
online

Ждём победы Арсенала. Может тогда Гинер призадумается, и купит кого-то стоящего (того же Мусу).
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:53) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: Parshin
Что сказать, после игры, заголовки футбольных новостей будут краткими: "Тула - вдула!" )))

Если на этом сайте после такое прочтем не удивит..

Все понят заголовок русфутбола : ""Кристал Пелес " проeбал в гостях"


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 13:48) #
  • -2
  •  (14)

ЦСКА - эта та команда, которая сейчас приоделась
в "красные труселя аутсайдеров" (13-16 места) ?
Что сказать, после игры, заголовки футбольных новостей будут краткими: "Тула - вдула!" )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:46) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это он по 3м матчем вывод сделал? Эксперт)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 13:44) #
  • 0
  •  (16)

То то помню,как карьера титушки под откос пошла после разгрома от ЦСКА,когдв совсем ещё юный Дзагоев его полностью порвал.это была его последняя игра за спартак и закат карьеры.Хотя карьера у него раньше накрылась
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:27) #
  • -7
  •  (15)
online

Цитата: Charodei
Молодец,бромантанщик,реально смотришь на вещи.


Согласен..Первый раз


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:27) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
топ-клуб ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:24) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
больше?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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