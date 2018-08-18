Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Краснодар" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ветерану "Спартака" Парамонову ночью стало плохо. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое

Прославленному ветерану "Спартака" Алексею Парамонову в ночь с пятницы на субботу стало плохо, и его вновь госпитализировали.

Сейчас он находится в реанимации одной из столичных клиник.

По информации СЭ, состояние 93-летнего олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 крайне тяжелое и врачи не дают никаких гарантий по его выздоровлению.

Теги: Спартак
Сегодня, 14:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.