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ЦСКА - "Арсенал": Влашич дебютирует за армейцев

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч четвертого тура чемпионата России против "Арсенала".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Ефремов, Пухов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Пресс-служба ЦСКА
Теги: ЦСКА Арсенал Влашич
Сегодня, 15:38
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№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:10) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: sraptakpain
конкретный пример вашего месси и как вы его уже поливаете
так же обухов
так же козлов
так вы своего же (хотя он к вам отношения и не имеет) кутепова поливаете
у адекватных все норм, а вот у таких как ты - ромбанутость продажная

Понимаешь..Спартак Велик. До безобразия. Школа Спартака как конвейер работает. За всеми трудно уследить.
Мы акцентируем внимание только на тех кто приносит пользы Великим. А остальным мы желаем удачи.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№9 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: maradona72
Цитата: sraptakpain
.ни добавить.ни убавить.то в жопу целуете.то з

Кого мы целуем? Пример..Конкретный пример..
Наших пол лиги и ФНЛ. НАши воспитанники даже кумиры в командах РПЛ..

Конкретику, плиииз

конкретный пример вашего месси и как вы его уже поливаете
так же обухов
так же козлов
так вы своего же (хотя он к вам отношения и не имеет) кутепова поливаете
у адекватных все норм, а вот у таких как ты - ромбанутость продажная
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:00) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: sraptakpain
.ни добавить.ни убавить.то в жопу целуете.то з

Кого мы целуем? Пример..Конкретный пример..
Наших пол лиги и ФНЛ. НАши воспитанники даже кумиры в командах РПЛ..

Конкретику, плиииз


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№7 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:57) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: maradona72
Цитата: Lana Del Andrey
А куда Давыдов делся?

В командировке заграничной. Через год впарим вам за 150 000 т зерна.

вот и вся ваша сущность.ни добавить.ни убавить.то в жопу целуете.то за бесценок врагу сольете потом.ты или хохол или еврей.поляк уж вряд ли
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это точно ЦСКА? Ну кроме Акинфеева конечно?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:53) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Lana Del Andrey
А куда Давыдов делся?

В командировке заграничной. Через год впарим вам за 150 000 т зерна.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
А куда Давыдов делся? satisfied
Цитата: maradona72
Новый Месси?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: acuk
дааа...запасные конечно у цска

норм)из них даже 2 вратаря smile


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
дааа...запасные конечно у цска
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:39) #
  • -4
  •  (4)
online

Новый Месси?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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