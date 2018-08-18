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Сергей Игнашевич: пора набирать очки!

Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич пожелал удачи команде в матче 4-го тура РПЛ против "Арсенала".



Матч ЦСКА начнется "Арсенал" сегодня а 16.30 по московскому времени.
Теги: ЦСКА Арсенал Игнашевич
Сегодня, 15:40
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:42) #
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Про очки надо забыть на лет 20..Если только на удачу..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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