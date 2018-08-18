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"Арсенал" объявил состав на матч с ЦСКА: дисквалифицированного Берхамова заменит Костадинов

"Арсенал" объявил стартовый состав на матч 4-го тура РПЛ против ЦСКА. Получившего в прошлом туре красную карточку Берхамова в центре поля заменит Георги Костадинов.

Состав "Арсенала": Левашов - Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш - Горбатенко, Костадинов, Ткачев - Бакаев, Кангва, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Сокол, Дельгадо, Крикуненко, Мохаммед, Мингазов, Ивакин, Лесовой, Чаушич, Аджоев.

Пресс-служба "Арсенала"
Теги: Арсенал ЦСКА
Сегодня, 15:59
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